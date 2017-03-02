سكان محليون: إنزال جوي أمريكي في بلدة موجان جنوبي اليمن

عدن – الأناضول – قال سكان محليون، إن قوات أمريكية نفذت صباح الخميس عملية إنزال جوي في بلدة موجان على ساحل البحر العربي شرقي محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال أحد السكان ويعمل طبيباً في مستوصف البلدة، إن طائرة مروحية نفذت صباح اليوم عملية إنزال في بلدة موجان شرق عاصمة أبين زنجبار، واشتبكت مع بعض المسلحين في المنطقة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول حجم الخسائر من الجانبين أو الهدف من العملية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب “شخصية”، أنه بالتزامن مع الاشتباكات قصفت طائرة مقاتلة(لم يحدد تبعيتها) مواقع في البلدة، التي تقول مصادر أمنية وعسكرية إن تنظيم القاعدة يقيم معسكرات فيها لأتباعه.

ولم يصدر عن الجانب الأمريكي أي بيان رسمي حول الموضوع حتى الساعة 9.40تغ، كما لم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات اليمنية على الأمر.

ونفى المصدر وجود معسكرات أو عناصر لتنظيم القاعدة في البلدة، مؤكداً ان تلك مجرد تكهنات لبعض وسائل الإعلام كونها تعزي الأمر لانتماء زعيم تنظيم القاعدة في اليمن جلال بلعيدي المرقشي، المكنى بأبي “حمزة الزنجباري”، للمنطقة ذاتها.

وقتل جلال بلعيدي و2 من مرافقيه في 4 فبراير/ شباط 2016 في غارة جوية لطائرة بدون طيار، في موقع قريب من بلدة موجان.

وأشار المصدر إلى أنه فور عملية القصف التي استهدفت بعض المواقع في بلدة موجان، أخذت المروحية، الجنود الذين تم انزالهم في وقت سابق.

وبحسب ما ذكر المصدر، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وحدات تابعة للجيش الأمريكي بعملية إنزال في محافظة أبين، والثانية لها على مستوى اليمن، عقب عملية الانزال التي تمت نهاية في يناير/ كانون الثاني الماضي، في محافظة البيضاء، منذ تولي دونالد ترامب سدة الحكم في بلاده.