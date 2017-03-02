رئيس وزراء الأردن يزور تركيا الأسبوع المقبل

عمان – د ب أ – يقوم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي يوم الثلاثاء المقبل بزيارة رسمية إلى تركيا تستمر يوماً واحداً.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الخميس، فإنه من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وسيرافق الملقي عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال.

وذكرت (بترا) أن “الزيارة تأتي في إطار بحث عدد من الملفات المشتركة، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا التي تهم البلدين”.