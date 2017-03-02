تضارب الأنباء حول تقارير عن اتفاق بتسليم قرى للحكومة السورية

بيروت - رويترز – قالت قوات متحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا الخميس، إنها وافقت على تسليم قرى على خط التماس مع قوات المعارضة المدعومة من تركيا للحكومة السورية بموجب اتفاق مع روسيا، بينما نفى وزير الخارجية التركي التقارير.

وتقع القرى غربي مدينة منبج وكانت محوراً لقتال دائر منذ الأربعاء، بين قوات المعارضة المدعومة من تركيا من ناحية ومجلس منبج العسكري المتحالف مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى.

وقال مكتب مجلس منبج الإعلامي في بيان “اتفقنا مع الجانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات والمحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمنبج لقوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية التي ستقوم بمهام حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات.”

بينما نفى وزير الخارجية التركي، تقارير عن أن فصائل مسلحة متحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا وافقت بناء على اتفاق مع روسيا على تسليم الحكومة السورية قرى على خط المواجهة مع المعارضة المدعومة من تركيا.

وقال مولود تشاووش أوغلو للصحافيين في أنقرة إن بلاده ستضرب المسلحين الأكراد في منبج إذا ظلوا هناك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال هذا الأسبوع، إن منبج هي المرحلة التالية من حملة أنقرة في شمال سوريا بعد انتزاع السيطرة على مدينة الباب القريبة الأسبوع الماضي.

ومجلس منبج العسكري جزء من قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي تضم وحدات حماية الشعب الكردية. وقد انتزع السيطرة على المنطقة المحيطة بمنبج من تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي.

وتهدف حملة تركيا في سوريا لإبعاد مقاتلي الدولة الإسلامية عن حدودها ومنع توسع وحدات حماية الشعب في المنطقة إذ تعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً على الدولة التركية.