فنانة مصريّة مغمورة تمارس “الدعارة”

القاهرة ـ جدّد قاضٍ مصريّ بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس فنانة مغمورة وفتاة أخرى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة العمال المنافية للأداب.

وكشفت تحقيقات عمر الهواري، وكيل النيابة، أن الممثلة الشابة “ب.ن”، وفتاة أخرى تدعى “ن. س″، 21 سنة، تستخدمان صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاصطياد راغبي المتعة الحرام مقابل 500 دولار لليلة.

وأضافت التحقيقات أن ضباط الإدارة جندوا أحد المصادر السرية، ليتواصل مع المتهمتيْن، واتفق معهنّ على المقابل المادي، وبالفعل تم استدراجهنّ إلى المكان المتفق عليه بأحد شوارع جامعة الدول العربية، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهنّ، واحيلتا إلى النيابة التي تولت التحقيق.