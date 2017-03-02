مصادر: 12 قتيلاً من القوات الحكومية السورية في هجوم مسلح شمال حمص

دمشق - د ب أ – لقي 12 جندياً من القوات الحكومية السورية حتفهم الخميس، بعد هجوم مسلح على حاجز للقوات الحكومية في منطقة الحمرات شمال مدينة حمص.

وقالت مصادر محلية في المنطقة، إن مسلحين من “جبهة فتح الشام جبهة النصرة سابقاً هاجموا فجر اليوم حاجزا للقوات الحكومية بين قرية تلعمري والحمرات وقتلت 12 جندياً من القوات الحكومية وقطعت الطريق الدولي حمص – سلمية – حلب “.

وحسب المصادر ، تمكنت القوات الحكومية بعد عدة ساعات وبتغطية من الطيران المروحي من استعادة السيطرة على الحاجز وفتح الطريق وإيقاع سبعة قتلى بين مسلحي فتح الشام.