أصالة تعلن وقوفها الى جانب جورج وسوف

القاهرة ـ رغم شنّه مؤخراً هجوماً لاذعاً عليها، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، تضامنها مع الفنان جورج وسوف، بعد تعرّضه لهجوم من قبل الصحافة المصرية.

وقالت أصالة “ربما اختلفنا بالأراء، لكن ضمنياً وسوف فنان كبير، وحبيب والدي رحمه الله، ومن واجبي أن أتضامن معه، مع الإحتفاظ بمودتي الكبيرة للصحافة المصرية، التي ربما حدث سوء تفاهم بينها وبينه حول المؤتمر الصحافي، ولا شك أنني شعرت بحزن عميق، حين علمت أنه واجه تلك الأزمة في مصر، وهي أم الدنيا، ولها في قلبي مساحة شاسعة من الحب”.

وأشارت أصالة الى أن أي رأي سياسي تطرحه هو نابع من حرية التعبير عن الرأي، وليس في داخلها أي أمور سوى مصلحة سوريا، والشعب السوري القتيل والجريح والمشرد.

يذكر أن الفنان السوري جورج وسوف، شنّ هجوماً لاذعاً على الفنانة أصالة نصري، ناعتاً إيّاها بصفات حادّة.

وقال وسوف خلال حلوله ضيفاً على برنامج عائشة على قناة “التاسعة”التونسية، إن أصالة: “فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.