الهام شاهين: النقاب يقتل الطفولة وليس فرضاً دينياً

القاهرة ـ قالت الممثلة المصريّة الهام شاهين، إنّ “النقاب يقتل الطفولة، وليس فرض ديني عكس الحجاب”.

وأضافت خلال ندوة فيلمها “يوم للستات” التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي، “الفيلم كان طويل جدا وحذفنا منه في المونتاج حوالي 40 دقيقة، كان يخص الولد المتطرف دينيا اللي هو أحمد الفيشاوي لما بيختفي ويخرج من الحارة ولما بيرجع بيكون متجوز من بنت عندها 12 سنة ومنقبة، وأحمد الفيشاوى بيرفض إنها تنزل حمام السباحة، وبعد كده بتخرج من وراه وبتنزل حمام السباحة بالنقاب ولإنها مش بتعرف تعوم والنقاب شرب مية بتتخنق بسببه وتموت”.

وأضافت: “هذا ما أرادنا قوله أن النقاب يقتل الطفولة وكان المفروض يسيبوها لما تكبر وتختار الشكل اللي عوزاه، مؤكدة “النقاب ليس فرض ديني عكس الحجاب”.

وأشارت إلى أن النقاب غير مطلوب قائلة، أبسط دليل لما بنروح نؤدي مناسك الحج او العمرة بنكون مطالبين بكشف الوجه واليدين.