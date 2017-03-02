18 الف دولار مقابل الاسترخاء في السرير وتدخين “الحشيش” في “ناسا”

واشنطن ـ أطلقت وكالة “ناسا” الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء إعلانا بأنها تبحث عن متبرعين لتوظيفهم في “اختبارات الراحة” التي يجرونها، وهي دراسة تطلب من كل مشارك البقاء مدة 70 يوما في سرير وتدخين أنواع مختلفة من الماريغوانا والحصول على راتب 18 ألف دولار.

وخلال فترة الاسترخاء باستطاعة المشاركين الاستمتاع بألعاب فيديو أو قراءة كتب والتكلم عبر “سكايب” وكل ذلك خلال استهلاك الحشيش، وباستطاعة المشاركين القيام بأي شيء يرغبون به طالما يستطيعون ذلك خلال فترة بقائهم مع جنيهم 1200 دولار في الأسبوع.

والغرض من هذه الدراسة هو بالتأكيد معرفة أبسط طريقة للحفاظ على صحة وسلامة رواد الفضاء خلال فترات طويلة من السفر عبر الفضاء. الاسترخاء والسبات يحفز انعدام الجاذبية في الفضاء لأن جاذبية بنسبة 0% تعني عدم وجود وزن أو ضغط على المجموعات العضلية في الجسم.

بشكل عام، ترغب ناسا بمعرفة تأثير الحشيش المخدر على الجسم في تلك الظروف البيئية. ودراسة الراحة هذه هي أفضل طريقة للنظر إلى التغييرات التي يعاني منها أجسامنا أثناء السفر في الفضاء.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ثلاثة مهام أساسية:

البحث حول تأثير تغير فسيولوجيا رواد الفضاء على طريقة القيام ببعض المهام.

التأكد إذا كان الوضع الفسيولوجي لرواد الفضاء سيؤثر على قدرتهم على القيام بمهام معينة.

تحضير تدابير مضادة لمحاربة أي ضعف تولده هذه الحالات الفسيولوجية.