وزير العدل الاميركي يواجه انتقادات شديدة لاخفائه اتصالات مع موسكو

واشنطن - أ ف ب – تعرض وزير العدل الاميركي جيف سيشنز لانتقادات شديدة الاربعاء، بعد معلومات كشفتها صحيفة “واشنطن بوست” بأنه التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين العام الماضي، ما يتعارض مع تصريحاته خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير.

وتلقي هذه المعلومات ظلالاً جديدة على ادارة الرئيس دونالد ترامب الذي نفى مراراً اي علاقات مع روسيا المتهمة من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتدخل في الحملة الانتخابية للعام 2016 بهدف ترجيح الكفة لصالح المرشح الجمهوري.

وأوردت “واشنطن بوست” مساء الاربعاء ان سيشنز السناتور السابق الذي كان مستشاراً لحملة لترامب في مسائل السياسة الخارجية وغيرها، التقى السفير سيرغي كيسلياك في تموز/يوليو وفي ايلول/سبتمبر.

في شباط/فبراير، اضطر مستشار ترامب لشؤون الامن القومي مايكل فلين الى الاستقالة بعد الكشف انه اجرى مشاورات مع السفير الروسي في واشنطن بينما كان باراك اوباما لا يزال رئيساً. وكان فلين اخفى فحوى هذه اللقاءات حتى في تقاريره الى نائب الرئيس الحالي مايك بنس.

رداً على التقرير الصحافي، اكد سيشنز في بيان “لم ألتق ابداً اي مسؤول روسي للتباحث في الحملة” الرئاسية، مضيفاً “لا ادري ما الذي تستند اليه هذه الادعاءات. انها خاطئة”.

غير أن البيت الابيض أكد لقاءات سيشنز لكنه شدد على انه لم يرتكب اي خطأ.

وأعلن مسؤول في البيت الابيض رفض الكشف عن هويته ان “سيشنز التقى السفير بصفته عضواً في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ وهو امر ينسجم تماماً مع شهادته”.

وشدد المسؤول ان هذه المعلومات “هجوم جديد من قبل الديموقراطيين ضد ادارة ترامب”.

- دعوة الى الاستقالة -

طالب نواب ديموقراطيون الاربعاء الكونغرس بتعيين محقق مستقل خاص لالقاء الضوء على تدخل محتمل من روسيا في الحملة الانتخابية في 2016.

وصرح السناتور الديموقراطي رون وايدن عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب “بالنظر الى تصريحات سيشنز الخاطئة حول اجراء اتصالات مع مسؤولين روس، نحن بحاجة الى لجنة خاصة للتحقيق حول وجود علاقات مع روسيا”.

ومضت نانسي بيلوسي زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ابعد من ذلك، وطالبت سيشنز بالاستقالة.

وقالت بيلوسي “بعد ان كذب تحت القسم امام الكونغرس حول اتصالاته مع الروس، على وزير العدل الاستقالة”.

وكان سيشنز (70 عاماً) المحافظ المتشدد اول سناتور يعلن تأييده لترامب خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

يشرف وزير العدل الاميركي على مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” والمدعين الفدراليين ال93 في البلاد، بالاضافة الى هيئة الكحول والتبغ والاسلحة النارية والمتفجرات وادارة السجون ووكالة مكافحة المخدرات.

وكانت وسائل اعلام اميركية من بينها صحيفة “نيويورك تايمز″ اوردت دون اعطاء ادلة ان مسؤولين من حملة ترامب اجروا اتصالات مع مسؤولين في الاستخبارات الروسية قبل الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتمت هذه الاتصالات على ما يبدو في الوقت الذي كانت تتدخل فيه روسيا في الحملة الرئاسية من اجل تشويه سمعة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، بحسب تقرير للاستخبارات الاميركية.

وتنفي ادارة ترامب الادعاءات بتدخل روسيا والتي تنفيها موسكو ايضاً.