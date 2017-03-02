طلب من فتاة تصويره وهو يقفز… فسقط من أعلى 4 طوابق ولقي حتفه

لندن ـ أظهر شريط فيديو بثته الدوائر التلفزيونية المغلقة لحظات مأساوية قبل وفاة المراهق “جوناثان تشاو” البالغ من العمر (17 عاما)، حيث تعرض لإصابات قاتلة بعد القفز من فوق حاجز، وسقط من أعلى 4 طوابق في مركز للتسوق في سنغافورة.

وكان “تشاو” يحاول استرداد هاتفه من حافة الطابق الرابع، لكنه سقط في حادث مأساوي يوم الجمعة الماضية في مجمع للتسوق في “بستان الوسطى”، حيث كانت الحافة مصنوعة من الزخرف ولم تتحمل وزن الشاب، فانهارت به وسقط على الأرض ليتوفى لاحقا في المستشفى.

وكشفت لقطات الدوائر التلفزيونية أن الشاب كان يتحدث مع فتاة أخرجت هاتفها لتصور له فيديو “سناب شات” بناء على طلبه واتجه نحو الحافة التي اعتقد أنها خرسانية، ولكن عندما قفز سقط مباشرة على الأرض.

وقالت الفتاة بحسب موقع “ديلي ستار”: “كنت أعرف أن الأمر كان خطيرا، ولكن قبل أن أتمكن من منعه، قفز بالفعل، بعد أن طلب مني المساعدة في تصوير شريط فيديو سناب شات وهو يقفز، لكنه سقط على الأرض”.