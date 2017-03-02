أردوغان يقنع أفضل مذيعة تركية بترك التدخين على متن الطائرة الرئاسية

اسطنبول ـ يُعرف عن الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان كرهه للتدخين، ويجبر جميع من يقابلهم سواء في الشوارع أو الأسواق وحتى بالمساجد على الإقلاع عنه، حيث يأخذ منهم تعهداً مكتوباً بعدم العودة له مرفقاً بالتاريخ.

وهذا ما حصل مع المذيعة الشهيرة نازلا تشيلك كانت على الطائرة الرئاسية المتجهة، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، إلى باكستان لحضور القمة الـ13 لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، المراد عقدها في إسلام آباد.

وأثناء حديث أردوغان مع الفريق الصحفي المرافق له، وكانت نازلا من ضمنهم، لاحظ الرئيس وجود علبة سجائر لدى الحاصلة على جائزة أفضل مذيعة تركية لعام2016، فأخذ العلبة ووضعها على يدها، وطلب منها وعداً بالإقلاع عن التدخين، حفاظاً على صحتها، ولم يكتفِ بالوعد، بل طلب منها تعهداً مكتوباً، كتبت فيه “أنا أقلعت عن التدخين”، مرفقا بتاريخ اليوم، واسمها، وكذلك توقيعها.

يشار إلى أنّ حرب الرئيس التركي تجاوزت حدود بلاده، كان ذلك مع وزير خارجية بلغاريا دانيال ميتوف أثناء حضورهما قمة الناتو المنعقدة بمدينة وارسو، السنة الماضية، حيث تبعه إلى المكان المخصص بالمدخنين، وطلب منه وعدا بالإقلاع عنه.