نجم ريال مدريد بيل يدافع عن نفسه ويطلب العفو بعد طرده

مدريد ـ يرى جاريث بيل، نجم ريال مدريد ومنتخب ويلز، أنه لم يستحق الحصول على البطاقة الحمراء أمام لاس بالماس يوم أمس، الأربعاء، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا.

وقال بيل لقناة ناديه الرسمية، عقب التعادل 3-3، “أولا أريد أن أقول إنني لا أستحق الحصول على البطاقة الحمراء، لاعب لاس بالماس قام بدفعي، وأنا قمت برد الدفعة، لذلك لا أعتقد أن الموقف يستحق إشهار البطاقة الحمراء”.

وتابع بيل “أرجو من مدربي وزملائي أن يسامحوني بعد هذا الطرد”.

وتسبب طرد بيل في زيادة صعوبة المباراة على الفريق الملكي، لتنتهي بالتعادل 3-3، ويفقد المرينجي الصدارة لصالح برشلونة، حيث وصل رصيده للنقطة 56، بفارق نقطة واحدة عن الفريق الكتالوني، ولريال مدريد مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

ويتطلع بيل لتجاوز الأمور والسير قدما، مضيفا “أمامنا مباراة صعبة أمام إيبار، وبعد خوضها بيومين سيكون أمامنا مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا”.

يذكر أن ريال مدريد سيحل يوم الثلاثاء المقبل ضيفا على نابولي الإيطالي في مباراة إياب دور الـ16 من البطولة القارية، بعد أن حسم الفريق مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.