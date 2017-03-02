بكري صالح أول رئيس وزراء سوداني بعهد البشير يؤدي اليمين الدستورية

الخرطوم - الأناضول - أدى النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للوزراء.

وقال صالح للصحافيين، عقب أداء اليمين أمام رئيس البلاد عمر البشير: “أشكر رئيس الجمهورية الذي أولاني هذه الثقة التي أعتز بها، وآمل أن أكون عند حسن ظنه”.

وأضاف: “أتمنى أن أحمل الأمانة كتكليف بحقها، خدمةً للبلاد التي تخطو في هذه المرحلة على توافق سياسي”.

وأشار صالح إلى أن “ملامح الحكومة الجديدة ستكون على هدى مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار”.

وزاد: “بالتالي برنامج هذه الحكومة سيكون عبر مخرجات الحوار بمحاوره المختلفة على رأسها تحسين معاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب السوداني”.

وجرت مراسم أداء اليمين، بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل.

وأقر المكتب القيادي لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، الأربعاء، تعيين النائب الأول للرئيس عمر البشير، بكري حسن صالح ليشغل منصب رئيس الوزراء، وهو منصب استحدث لأول مرة منذ وصول البشير للسلطة في 1989.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي صادق البرلمان على تعديل دستوري استحدث منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ وصول البشير إلى السلطة في 1989.

وجاء التعديل الدستوري إنفاذاً لتوصيات الحوار الوطني، الذي أطلقه البشير في 27 يناير/كانون ثان 2014، بين مكونات الشعب السوداني السياسية المدنية والعسكرية المختلفة، مطلقاً عليه اسم “الوثبة”، وقاطعته أغلب الأحزاب، إضافة إلى فصائل المعارضة المسلحة.

غير أن التعديل الدستوري أبقى حق تشكيل الحكومة وإعفاء وزراء بيد الرئيس.

وألغي البشير، عقب وصوله للحكم بانقلاب عسكري، العام 1989 منصب رئيس الوزراء، وكان يتولاه حينها زعيم حزب “الأمة” الصادق المهدي ضمن ائتلاف منبثق عن انتخابات 1986.