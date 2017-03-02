التحالف الدولي: أعداد مسلحي “الدولة” في العراق وسوريا ما بين 12 و15 ألفاً

بغداد - الأناضول – أعلن متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، الخميس، عن وجود ما بين 12 إلى 15 ألف مقاتل لـ”الدولة الاسلامية” في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان في بغداد، إن “أعداد مقاتلي الدولة في العراق وسوريا حسب تقديراتهم ما بين 12 الى 15 ألف مقاتل”.

وأضاف أن “تقديراتنا تشير إلى أن عدد مقاتلي الدولة الذين يقاتلون في الموصل(شمال العراق) ما يقارب 2000 شخص ومن ضمنهم عناصر التنظيم في تلعفر(قرب الموصل)”.

ويخوض العراق حربا مستمرة ضد التنظيم الارهابي الذي اجتاح عدداً من المحافظات شمال وغرب البلاد في حزيران/ يونيو من عام 2014، وسيطر على مناطق أخرى مجاورة في سوريا.

واستطاعت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي استعادة اجزاء واسعة من العراق، فيما تقاتل قوات مختلفة في سوريا التنظيم الإرهابي واستطاعت أيضا انتزاع مساحات كان يسيطر عليها.