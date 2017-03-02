تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع سوريا

كليس - الأناضول – وصلت شاحنات تحمل على متنها عربات ومعدات عسكرية وحواجز خرسانية، الخميس إلى المنطقة الحدوية جنوبي تركيا.

ووصل موكب الشاحنات المحملة بالتعزيزات العسكرية المرسلة من عدة مناطق إلى مدينة ألبيلي بولاية كيليس المتاخمة للحدود التركية مع سوريا.

وعلمت من مصادر عسكرية أن المعدات العسكرية أُرسلت، في ظل تدابير أمنية مشددة، بهدف تعزيز الوحدات العاملة على الحدود مع سوريا.

ووصل، الإثنين الماضي، ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، قطار يحمل تعزيزات عسكرية مرسلة من ولايات تركية مختلفة إلى الحدود مع سوريا.

وأفاد نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن القطار يحمل 22 عربة نقل جنود مصفحة، وأنها توجهت نحو الحدود السورية على شكل رتل، وسط إجراءات أمنية مشددة.