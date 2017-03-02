عريقات: نرفض أي تغيير على المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل

رام الله – د ب أ – أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الخميس، على رفض أي تغيير على المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل التي أطلقت عام 2002.

وقال عريقات ، في بيان عقب لقائه مسؤولين دوليين في الضفة الغربية “نحن متمسكون بمبادرة السلام العربية دون أي تغيير، أي عندما تستكمل إسرائيل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة تقوم الدول العربية بإقامة علاقات مع إسرائيل”.

وأضاف “نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير هذه المبادرة” وذلك في ظل إعلان إسرائيل المتكرر عن سعيها لإقامة سلام إقليمي مع الدول العربية كمدخل لحل القضية الفلسطينية.

وأكد عريقات على “تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقانون الدولي والشرعية الدولية وخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967″.

وقال إن “استمرار الاحتلال بسياسات المستوطنات الاستعمارية وفرض الحقائق على الأرض والتطهير العرقي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ليس سوى أدوات تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لتحقيق هدفها الاستراتيجي بتدمير خيار الدولتين واستبداله بما يسمى بخيار الدولة الواحدة بنظامين، أي الأمر الواقع (الأبرتهايد)”.

ودعا عريقات دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 إلى القيام بذلك بشكل فوري “إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على خيار الدولتين، وكذلك مقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي بكافة المجالات”.