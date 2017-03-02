أكثر من 7 آلاف نازح عن الموصل خلال 24 ساعة

بغداد - الأناضول – أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الخميس، نزوح أكثر من 7 آلاف مدني عن النصف الغربي لمدينة الموصل، شمالي البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وكيل الوزارة جاسم العطية، في بيان له إن “فرق الوزارة الميدانية استقبلت أمس الأربعاء 7.292 نازحاً من مناطق (المأمون ، الدندان ، الجوسق والسماح)”، وهي أحياء تقع في النصف الغربي للمدينة من جهة الجنوب.

وأضاف أنه “تم إيواؤهم في مخيمات الجدعة والحاج علي في ناحية القيارة (60 كيلومتراً جنوب الموصل) إضافة إلى مخيم حمام العليل (30 كيلومتراً جنوب شرق الموصل)”.

وأشار العطية الى أن أعداد النازحين من النصف الغربي من المدينة ارتفعت إلى 31.621 نازحاً منذ انطلاق العمليات العسكرية في 19 من الشهر الماضي لانتزاع هذا النصف من قبضة “الدولة الاسلامية”.

من جهته، قال ثامر نجيب السهيل، وهو قائد فرقة ميدانية للوزارة في جنوب الموصل إن “فرق الوزارة تعمل مع القوات من الجيش والشرطة لإخراج المدنيين من مناطق النزاع″.

وأوضح أن “الوزارة تقوم بنقل النازحين من الطرف الجنوبي للموصل إلى المخيمات”، مشيرا إلى أن “هناك جرحى بين النازحين أصيبوا جراء المعارك فضلاً عن وجود مرضى بينهم نتيجة نقص التغذية ولا سيما الأطفال الصغار”.

وأشار السهيل إلى أن “الوزارة اتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال وإيواء النازحين من النصف الغربي للموصل، بدءاً من تقديم المستلزمات الإغاثية عليهم وصولاً إلى إسكانهم في المخيمات”.

وتتوقع الأمم المتحدة والحكومة العراقية نزوح قرابة 250 ألف مدني خلال معارك استعادة الجانب الغربي للمدينة، ويسيطر عليه “الدولة” منذ يونيو/ حزيران 2014، وهي آخر معقل له بالعراق.

والجانب الغربي من الموصل، أصغر من جانبها الشرقي الذي تمت استعادته الشهر الماضي من حيث المساحة، حيث يمثل 40% من مساحة المدينة، لكن كثافته السكانية أعلى، إذ يسكنه قرابة 800 ألف مدني، ويتسم بأزقته وشوارعه الضيقة، ما يجبر القوات العراقية على خوض حرب شوارع، ربما تحمل أخطاراً على حياة المدنيين.