وزير إسرائيلي: الفرصة متاحة الآن للتحرر من غزة كليا

القدس - الأناضول – قال وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أبلغ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن “الفرصة متاحة الآن لاتخاذ قرارات والتحرر من قطاع غزة كلياً”.

وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم، إنه يمكن “اتخاذ القرار الآن من موقع القوة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية”.

ولم يدل الوزير بمزيد من التوضيح والشرح لتصريحاته.

وتابع:” أنا أؤيد وأدعو منذ أعوام الى إقامة جزيرة وميناء بحري بالقرب من شواطئ غزة، وهي خطة تلقى التأييد الكبير على المستوى الوزاري والأمني”.

واعتبر كاتس أن هذا هو “الاتجاه الذي يجب التطلع إليه، وهو يُدرس من قبل الجهات المختصة، وآمل أن يجري تطبيقه في نهاية الأمر”.

وفي إشارة إلى الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، قال كاتس إن العبر المستفادة منها، قد استخلصت، وإن “جاهزية الجهات الاستخبارية في يومنا هي أفضل من أي وقت مضى”.

وأعلن كاتس في المقابلة نفسها، عزمه التنافس على رئاسة حزب ” الليكود” اليميني ورئاسة الحكومة الإسرائيلية، ولكن بعد أن ينهي رئيس الوزراء نتنياهو ولايته الحالية.

وكان هيرتسي هاليفي، رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، قد قال في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، أمس، “إن قطاع غزة في وضع اقتصادي صعب وقريب من أزمة “.

وأضاف هاليفي إن حركة حماس “غير معنية في هذه المرحلة بانفجار الأوضاع″.