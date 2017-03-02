المانيا: اعتقال إسلامي متشدد مشتبه أنه دعم جماعة “جند الشام” بسوريا

نورنبرج - د ب أ – اعتقلت الشرطة الألمانية إسلامياً متشدداً، مشتبه في صلته بالإرهاب في منطقة “نورنبرج-فورت” بولاية بافاريا.

وذكر الادعاء العام بمدينة ميونخ الألمانية الخميس، أنه يشتبه في أن هذا الرجل كان يدعم جماعة “جند الشام” في سوريا.

ويشتبه أن الرجل (33 عاماً) المنحدر من البوسنة والهرسك زود الجماعة بعربات كثيرة، ويشتبه أيضاً أنه انتهك قانون الرقابة على الأسلحة في سوريا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على الرجل الثلاثاء، ثم تم عرضه على قاضي تحقيقات بالمحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الذي أمر باحتجازه في الحبس الاحتياطي.

وبحسب ما نشرته إذاعة بافاريا على موقعها الإلكتروني اليوم، هناك كثير من الإشارات تقول إن هذا الرجل هو داعية سلفي معروف، وأشارت إلى أن سلفيين أعلنوا أمس بالفعل الاعتقال في مواقع تواصل اجتماعي.

وعلى خلفية اعتقال المشتبه به، نقلت الإذاعة عن وزير العدل المحلي لولاية بافاريا الألمانية فينفريد باوسباك إشادته بالمكتب المركزي المؤسس حديثاً لمكافحة التطرف والإرهاب، مؤكداً أن المكتب يعمل تحت ضغط شديد.