مبعوث أممي يدعو حماس وإسرائيل إلى بذل أقصى درجات ضبط النفس في غزة

القدس - الأناضول – دعا نيكولاي ميلادنوف، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، إسرائيل، وحركة حماس، إلى بذل أقصى درجات ضبط النفس في قطاع غزة.

وقال ميلادنوف، في تصريح مكتوب :” أدعو جميع الأطراف المسؤولة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب التصعيد ومنع الحوادث التي تعرض للخطر حياة الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وجاءت دعوة ميلادنوف، بعد إطلاق فلسطينيين قذيفة صاروخية مساء أمس، على منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وقال ميلادنوف:” إنني أدين إطلاق صاروخ يوم أمس من غزة باتجاه إسرائيل”.

وأضاف:” هذا هو ثالث حادث من نوعه خلال الثلاثين يوماً الماضية، بعد فترة مما يقرب من أربعة أشهر من الهدوء”.

وتابع:” مثل هذه الاستفزازات يهدف فقط إلى تقويض السلام”.

وكان ميلادنوف قد زار قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، والتقى مسؤولين في القطاع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن إسرائيل لم تهاجم أهداف في قطاع غزة بعد إطلاق القذيفة الصاروخية مساء أمس، إثر جهود قام بها ميلادنوف بين إسرائيل وحركة “حماس″.