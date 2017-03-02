أردوغان: منبج هي هدف تركيا القادم في سوريا

اسطنبول - د ب أ – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن هدف تركيا القادم في سوريا هو تحرير منبج والرقة.

وتسيطر قوات تابعة لـ”سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون فيها على منبج، بينما يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على الرقة.

ونقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية عن أردوغان القول، للصحافيين على الطائرة الرئاسية خلال عودته من باكستان، إن تركيا لن تسمح بوجود دولة إرهابية مستقلة على حدودها.

وقال أردوغان :”بعد تحرير مدينة الباب من داعش، فإن هدف تركيا الجديد في سوريا هو منبج. منبج مدينة تخص العرب، ولا ينبغي أن تكون (قسد) في الرقة أيضاً”.

ورداً على سؤال يتعلق بالموقف الأمريكي الداعم لقوات سوريا الديمقراطية، اعتبر أردوغان أنه لا يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصلت بعد إلى قرار نهائي فيما يتعلق بكيفية الترتيب لعملية تحرير الرقة من التنظيم.

وقال إنه تم إبلاغ المسؤولين الأمريكيين بضرورة استبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” من عملية الرقة.

وقال إن تركيا يمكن أن تتعاون مع روسيا لهذا الغرض إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أن تركيا لا تعتزم البقاء في سوريا بشكل دائم.

يشار إلى أن الجيش السوري الحر تمكن، بدعم الجيش التركي في إطار عملية درع الفرات التي انطلقت في شهر أب/اغسطس الماضي، من تطهير مدينتي جرابلس والباب من تنظيم الدولة الاسلامية.