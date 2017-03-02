وزيرة الدفاع الإسبانية: ملتزمون باستقرار لبنان ومستقبله

بيروت - د ب أ – أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس كوسبيدال الخميس، أن بلادها ملتزمة تماماً باستقرار لبنان ومستقبله.

جاء ذلك بعد لقاء عقدته وزيرة الدفاع الإسبانية اليوم مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين من أجل حفظ الإستقرار . وقال مصدر رسمي لبناني إن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود اللبنانية في محاربة الإرهاب.

وقالت الوزيرة الإسبانية بعد اللقاء “تطرقنا الى التعاون بين لبنان وأسبانيا لجهة حفظ الاستقرار، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة الينا، وأكدنا التزامنا دعم لبنان بالنسبة للنازحين السوريين وتأمين المساعدة لهم من اجل عودتهم الى سوريا، كما حيينا الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة اللبنانية وعملها في هذا الاطار”.

وأضافت “نقلت للرئيس الحريري تحيات الشعب الاسباني ورئيس الوزراء ماريانو راخوي، وإن اسبانيا ملتزمة تماماً باستقرار لبنان ومستقبله، لا سيما من خلال الكتيبة الاسبانية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة /يونيفيل/ في الجنوب”.

وأشارت إلى أنها ستزور اليوم الكتيبة الاسبانية التي تلتزم بتقديم كل مساعدة ممكنة للبنان. من جهته شكر الحريري ، بحسب المصدر “وزيرة الدفاع الاسبانية على مساهمة الجيش الاسباني في قوات اليونيفيل العاملة في لبنان منذ أكثر من 10 سنوات، وبحث معها أيضاً سبل تفعيل التعاون العسكري بين البلدين تدريباً وتجهيزاً”.