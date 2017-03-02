المرشح الرئاسي الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب “بإجراء تحول جذري” لفرنسا

باريس – د ب أ – قال المرشح الرئاسة الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إن فرنسا دولة لا يمكن إصلاحها متعهد بدلاً من ذلك ” بإجراء تحول جذري “لها.

وتعهد ماكرون بأن تكون الاستثمارات ” محور برنامجنا” وذلك أثناء تحديده ملامح برنامج الانتخابي قبل ثمانية أسابيع من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات.

ويطالب ماكرون، في برنامجه الانتخابي، بتوفير التدريب المهني لمليوني شاب وعاطل من أجل الحد من معدل البطالة.

وتعهد وزير الاقتصاد السابق بتغيير نظام اعانات البطالة والمعاشات في فرنسا، حتى يحصل جميع العاملين، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي، على نفس المزايا.

وقال ماكرون، الذي ينتقد السياسات التقشفية التي تبنها الاتحاد الأوروبي منذ الأزمة المالية عام 2008، إن أوروبا في حاجة لرؤية جديدة تركز بصورة أكبر على الاستثمار، و تكون الشراكة الفرنسية-الألمانية محورها .

وأضاف ” أريد أن استعيد مصداقية فرنسا لدى ألمانيا من أجل إقناعها خلال ستة أشهر بإجراء تغيير حقيقي للعمل معاً لوضع سياسة استثمار نشطة، بالإضافة إلى مزيد من التضامن داخل منطقة اليورو وأوروبا”.

وتظهر استطلاعات الرأي الحالية أن ماكرون يحتل المرتبة الثانية بنسبة 21 % بعد المرشحة اليمينية ماري لوبان.