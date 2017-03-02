الكرملين ينفي علمه بأي لقاءات لوزير العدل الأمريكي مع السفير الروسي

موسكو- أ ف ب- أعلن الكرملين الخميس إنه ليس على علم بأي لقاءات بين وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز والسفير الروسي في واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أنه شدد على أن أي لقاءات مماثلة ستكون روتينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “لا علم لدي بأي لقاءات، لكن عمل السفير يتضمن عقد أكبر عدد ممكن من اللقاءات، بما يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد”.

وتعرض وزير العدل الأميركي جيف سيشنز لانتقادات شديدة الأربعاء بعد معلومات كشفتها صحيفة “واشنطن بوست” بانه التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين العام الماضي، ما يتعارض مع تصريحاته خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في كانون الثاني/ يناير.

وأوردت “واشنطن بوست” في وقت متأخر الاربعاء ان سيشنز، السناتور السابق الذي كان مستشارا لحملة لترامب في مسائل السياسة الخارجية وغيرها، التقى السفير سيرغي كيسلياك في تموز/ يوليو وفي أيلول/ سبتمبر.

وتلقي هذه المعلومات ظلالا جديدة على ادارة الرئيس دونالد ترامب الذي نفى مرارا أي علاقات مع روسيا المتهمة من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتدخل في الحملة الانتخابية للعام 2016 بهدف ترجيح الكفة لصالح المرشح الجمهوري.

وشدد بيسكوف على أن هذا الأمر “شأن داخلي للولايات المتحدة” وأن موسكو لم يكن لديها “أدنى نية أو رغبة للتدخل بطريقة ما”. وأضاف “سأقول هذا: هذا ليس شأننا”.

وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان إنها “لا تعلق على اللقاءات العديدة مع شركاء محليين، والتي تجري بشكل يومي في إطار العمل الدبلوماسي”.