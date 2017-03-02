أوكرانيا تعلن مصرع ثمانية وفقدان 20 بانفجار داخل منجم للفحم

كييف- الاناضول- أعلنت إدارة الطوارئ في أوكرانيا، الخميس، مصرع ثمانية أشخاص، إثر انفجار داخل منجم للفحم، غربي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة الطوارئ “أن الانفجار وقع ظهر اليوم، في منجم ستيوبوفايا، بمنطقة لفيف (تبعد 460 كلم غربي العاصمة كييف، وبعمق 550 مترا تحت سطح الأرض”.

وذكرت الإدارة أن الانفجار تسبب بمصرع ثمانية.

فيما قال أولكسندر فولينت، رئيس اتحاد المناجم، في رسالة نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي إن حصيلة القتلى هي 11.

وبين أن سبب الحادث هو انفجار غاز الميثان داخل المنجم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية، عن 172 شخصًا كانوا داخل المنجم عندما وقع الانفجار، مشيرة إلى أن 20 منهم لم تتمكن فرق الإنقاذ من تحديد مواقعهم بعد.