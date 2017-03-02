الكرملين يعلن سيطرة قوات النظام السوري على مدينة تدمر الاثرية

موسكو- أ ف ب- اعلن الكرملين الخميس أن الجيش السوري استكمل عملية استعادة مدينة تدمر الاثرية في وسط سوريا من ايدي تنظيم الدولة الاسلامية باسناد جوي روسي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالات انباء روسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو ابلغ الرئيس فلاديمير بوتين باستكمال العملية.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن “تنظيم الدولة الاسلامية انسحب بشكل كامل من تدمر”.

واضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن “الجيش السوري ما زال يعمل على تنظيف الضواحي من الالغام، ولم يدخل حتى الآن كامل احياء المدينة”.

وأكد أن التنظيم الجهادي انسحب من مطار تدمر المجاور للمدينة.

وسيطر التنظيم في 11 كانون الاول/ ديسمبر على تدمر، علما انه كان قد تمكن من الاستيلاء على المدينة في الفترة الممتدة من ايار/ مايو 2015 حتى آذار/ مارس 2016، قبل ان يستعيد النظام السيطرة عليها، ثم يخسرها مجددا.

والمدينة التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي الانساني.