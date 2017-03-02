إسرائيل تقصف مواقع لحركة حماس في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع

غزة- أ ف ب- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس موقعين لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق نار على جنود إسرائيليين على الحدود مع القطاع، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون من الجانبين.

وعملية القصف هذه هي الثانية خلال أسبوع لإسرائيل على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة ودبابة إسرائيليتين قصفتا موقعين لحركة حماس في غزة.

وأوضح أن القصف جاء ردا على عملية إطلاق نار على جنود يقومون بدورية روتينية على طول السياج الحدودي.

من جهته، قال مصدر في الأجهزة الأمنية في غزة إن القصف استهدف مركزي مراقبة في شمال وشرق بيت لاهيا (شمال القطاع).

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

والاثنين، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح في قطاع غزة بضربات جوية اسرائيلية على مواقع لحماس وقاعدة للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وجاءت ردا على سقوط قذيفة اطلقت فجر الاثنين من القطاع على جنوب إسرائيل لم توقع اصابات.

ونادرا ما يصدر تبن لاطلاق قذائف من قطاع غزة على جنوب اسرائيل، وغالبا ما تنسب هذه الاعمال الى مجموعات اسلامية متشددة تلاحقها أصلا حركة حماس. إلا ان اسرائيل تحمل حماس مسؤولية اي عمل عسكري من القطاع وتستهدف ردا على ذلك قواعد لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء أيضا عن سقوط قذيفة في منطقة غير مأهولة من دون وقوع إصابات.

ويسري وقف هش لاطلاق النار بين اسرائيل وحماس منذ حرب العام 2014.