تفاصيل النصب على أشرف عبدالباقي من مصريين في الكويت

الكويت ـ عاد الفنان أشرف عبدالباقي، وفريق “مسرح مصر”، إلى مصر بعد تقديم عدد من العروض في الكويت ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير”، وقد تعرضوا خلال هذه الرحلة إلى عملية نصب من قبل مصريين.

الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، كشف عن تفاصيل واقعة النصب عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلًا: “الحمد لله رجعنا لبلدنا الحبيبة مصر ربنا يحفظها لينا.. بنشكر كل جمهورنا المصري المغترب في دوله الكويت الشقيقة وجمهورنا العربي من جميع أنحاء دول الخليج العربي على تشريفه لنا ويا رب نكون قدرنا نسعدكوا واتبسطنا جدا بالاحتفال بأعياد أشقائنا الكويته والاحتفال معهم في مهرجان هلا فبراير برعاية الشيخة نوال صباح التي لم تقصر معنا في شيء طول الثلاث سنوات”.

وأضاف: “ولكن وقعنا في 3 أشخاص بلا ضمير ولا مشاعر وقبلوا أن يدخلوا فلوس حرام على بيتهم وأولادهم وعرضنا بدون أي مقابل احتراما لحجز الجمهور 4 أيام كامل العدد عرضنا في أصعب ظروف وإهانة من المنظمين للعروض ومعاملتهم السيئة لنا ولجمهورنا وتحمل أستاذ اشرف عبد الباقي تكاليف الرحلة كاملة على نفقته الشخصية من إقامة في الفندق وتنقلات من و إلى المسرح (الغير مجهز) نثق في السلطات والقضاء الكويتي بأن يحكم بالعدل والله يعلم أننا لم نخالف أي بند في بنود العقد ونطالب من الشيخة نوال صباح التدخل لمعرفتها بتفاصيل هؤلاء (النصابين) وترحيلهم لأنهم أفسدوا احتفالنا وسيظل الشعب المصري والكويتي والشعب العربي كله بإذن الله أيد واحدة مسرح مصر”.