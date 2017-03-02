طلعت زكريا مهدد بالحبس

القاهرة ـ طالبت إدارة الضرائب للمهن الحرة الفنان المصري طلعت زكريا، بسددا مبلغ 300 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليه من العام الماضي.

وقد هددته إدارة الضرائب بسرعة سداد المبلغ المطلوب أو أنه سيواجه الحبس في حال تأخخره عن سدادها.

من ناحية أخرى يواصل طلعت زكريا تصوير مشاهده في مسلسل “الزئبق”، مع الفنان كريم عبدالعزيز، و من المقرر أن يشار به في السباق الرمضاني المقبل، بالإضافة إلى أنه ينتظر عرض مسلسله “عائلة حاحا” خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان طلعت زكريا قد كشف مؤخرصا عن استعداده لتصوير فيلم من بطولته وإنتاجه بعنوان “إسماعيل ياسين فى الصين”، تأليف عمر الدكرورى ولكنه تتكتم على تفاصيله بالكامل.