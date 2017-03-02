اب يعلق ابنه فوق النهر كعقوبة على السرقة
Mar 02, 2017
لندن ـ عاقب رجلٌ صينيٌّ، ابنهُ، بتعليقه فوقَ النهر، بعد اكتشافه أن الصبي اقترف سرقة، في مدينة ميتشو فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.
ولم تُثنِ توسلات وبكاء الطّفل، الأبّ من التراجع عن معاقبته.بينما كان حشدٌ من المارّة يشاهدون الحادثة ويوثقونها عبر هواتفهم المحمولة، دون أن يتدخل أحد منهم لإنقاذ الطفل.
وأثار المقطع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وحشية الأب الذي كاد بخطأ بسيط أن يقتل ابنه.
صدمة قوية وتعذيب نفسي ستلازمه عواقبه طول عمره. الأب الجاني قليل الوعي, ذاك ماصوره له عقله, الجناة المشاركون في الجريمة كذلك أولئك الذين شاهدوها واكتفوا بالتفرج عليها. هو حال المجتمعات المتخلفة.
لو كنت القاضي لعاقبت كل المارة واولهم المصور قليل النخوة.
هههههه ابتكار صيني جديد للعقاب.
طبقوها يا عربان لحل المشاكل. و لتقل الجرائم.
سلام