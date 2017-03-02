اب يعلق ابنه فوق النهر كعقوبة على السرقة

لندن ـ عاقب رجلٌ صينيٌّ، ابنهُ، بتعليقه فوقَ النهر، بعد اكتشافه أن الصبي اقترف سرقة، في مدينة ميتشو فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

ولم تُثنِ توسلات وبكاء الطّفل، الأبّ من التراجع عن معاقبته.بينما كان حشدٌ من المارّة يشاهدون الحادثة ويوثقونها عبر هواتفهم المحمولة، دون أن يتدخل أحد منهم لإنقاذ الطفل.

وأثار المقطع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وحشية الأب الذي كاد بخطأ بسيط أن يقتل ابنه.