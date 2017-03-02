مصري يلقي زوجته من الشباك

القاهرة ـ ألقى زوجٌ مصريّ زوجته من الطابق الثالث فلقيت مصرعها في الحال، في مدينة شبرا الخيمة.

وذكرت وسائلُ إعلامٍ مصريّة، أن جثة السيدة وصلت المستشفى مصابة بنزيف داخلي في المخ وكسور في أنحاء الجسد، وتوفيت فور وصولها المستشفى.

وتبين أن المجني عليها على خلاف مع زوجها ونشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات زوجية فأقدم الزوج بإلقائها من شباك الشقة في الطابق الثالث فسقطت في الشارع أمام المارة وهي تصارع الموت فقام الأهالي بنقلها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.