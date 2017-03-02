ألقوها في النار لطرد الأرواح الشريرة منها فلقيت حتفها

وكالات ـ لقيت امرأة في شمال نيكاراغوا مصرعها جراء إصابتها بحروق شديدة أثناء جلسة “طرد أرواح شريرة”، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.

كان زعيم إحدى الطوائف الدينية قد امر بإلقاء المرأة (25 عامًا) في النار “لإخراج الشياطين منها”.

واوضح لويس مورينو، مدير المستشفى الذي نقلت إليه المرأة بعد إصابتها بالحروق: “فعلنا كل ما بوسعنا لإنقاذها، لكنّها كانت مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في 80% من جسدها”.

واحتجزت المرأة محتجزة منذ أسبوع في مجمع خاص بتلك الطائفة الدينية قبل أن يتم إلقاؤها في النار، وقال زعيم الطائفة إنّه “لا بدّ من حرق المرأة لتخليصها من الشياطين”.

وضبطت السلطات الرجل و4 آخرين، وطالب زوج الضحية أن تتم محاسبة الجناة.