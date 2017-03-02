الجيش الأمريكي ينفذ أكثر من 20 ضربة ضد القاعدة في اليمن

واشنطن ـ رويترز ـ قال الجيش الأمريكي إنه نفذ أكثر من 20 ضربة ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن اليوم الخميس مستهدفا المقاتلين وأسلحة ثقيلة وبنية تحتية للتنظيم في أول عملية كبيرة على ما يبدو للولايات المتحدة هناك منذ غارة في يناير كانون الثاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جيف ديفيس إن الضربات التي استخدمت فيها ذخائر دقيقة التوجيه نفذت في محافظات أبين والبيضاء وشبوة “بمشاركة” الحكومة اليمنية.

وأضاف في بيان “الضربات ستقلص قدرة التنظيم على تنسيق هجمات إرهابية بالخارج وتحد من قدرته على استخدام الأراضي التي سيطر عليها من الحكومة الشرعية في اليمن كمكان آمن للتخطيط لأعمال إرهابية.”