رئيس وفد الحكومة السورية الجعفري يتهم المعارضة بأخذ مفاوضات جنيف “رهينة”

جنيف ـ أ ف ب ـ اتهم رئيس الوفد الحكومي السوري الى مفاوضات جنيف بشار الجعفري الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة بأخذ المفاوضات “رهينة” لرفضها ادراج موضوع الإرهاب على جدول الأعمال، وحملها مسؤولية فشل مفاوضات جنيف برعاية الامم المتحدة.

وقال الجعفري للصحافيين “حوار جنيف يجب الا يكون رهينة لمنصة الرياض التي رفضت تشكيل وفد موحد للمعارضة. لا يجب السماح لوفد الرياض ان يأخد مفاوضات جنيف رهينة لمواقفهم المتعنتة. وفد الرياض يتحمل بذلك مسؤولية اي فشل في هذه المحادثات”.