القاعدة تؤكد مقتل قيادي بارز بالتنظيم في ضربة جوية بسوريا

القاهرة - (رويترز) – أكد بيان مشترك لفرعين لتنظيم القاعدة اليوم الخميس مقتل القيادي البارز بالتنظيم أبو الخير المصري في غارة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

وقال البيان الصادر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب إن المصري لقى حتفه “إثر غارة صليبية غادرة من طائرة مسيرة لتشهد أرض الشام على جرم جديد من جرائم أمريكا والحلف الصليبي في حق الإسلام وأهله”.

كان مسؤول بالمخابرات الأمريكية قال يوم الأربعاء إن صاروخا أطلقته طائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أسفر عن مقتل المصري في وقت متأخر يوم الأحد بينما كان في سيارة قرب مدينة إدلب بشمال غرب سوريا.

وأضاف المسؤول الذي أُبلغ بالهجوم وطلب عدم ذكر اسمه أن القيادي البالغ من العمر 59 عاما واسمه الحقيقي عبد الله رجب عبد الرحمن كان الرجل الثاني في القاعدة بعد زعيم التنظيم أيمن الظواهري وعضوا في مجلس شورى التنظيم المتشدد.

وأضاف المسؤول أن المصري كان قد لجأ إلى إيران هاربا بعد هجمات 11 من سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تطارده منذ ما يقرب من 19 عاما.