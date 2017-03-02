أنقرة تستدعي السفير الألماني لديها

أنقرة - (د ب ا): ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الخميس ، أن أنقرة استدعت السفير الألماني لديها على خلفية إلغاء لقاء كان سيجمع وزير العدل التركي بكير بوزداغ وأبناء جاليته بألمانيا. وقالت الوكالة إن استدعاء السفير مارتن إردمان يأتي على خلفية عدم سماح السلطات الألمانية لوزير العدل التركي بإلقاء كلمة علنية في بلدة جاجيناو بولاية بادن فيرتمبيرج.

كان بوزداغ أعلن عن استيائه لرفض إدارة المدينة طلبه.

أدى رفض سلطات المدينة إلى قيام الوزير التركي بإلغاء لقاء كان مقررا بينه وبين وزير العدل الألماني هايكو ماس في كارلسروه.

كان ماس يعتزم بحث موضوع مراسل صحيفة “فيلت” الألمانية المقبوض عليه في تركيا دينيس يوسيل.