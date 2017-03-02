﻿البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف

باريس ـ «القدس العربي» من هشام حصحاص: صوت البرلمان الأوروبي يوم أمس بأغلبية ساحقة، على رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان، زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» المتطرف. وجاء القرار بطلب من القضاء الفرنسي، بعدما أمر بفتح تحقيق معها بعد نشرها صورا تتضمن «مشاهد عنف» لتنظيم «الدولة الإسلامية» على موقعها في تويتر.

ولا تزال مارين لوبان متابعة قضائيا في فرنسا بعدما أقدمت على نشر صور «فظيعة» و»مروعة» عن عمليات قتل قام بها مسلحو تنظيم «الدولة» عام 2015، بينها ذبح الصحافي الأمريكي جيمس فولي لكن تمتعها بالحصانة البرلمانية باعتبارها نائبة في البرلمان الأوروبي، كان يجنبها كل مرة المساءلة القضائية.

يشار إلى أن رفع الحصانة عن مرشحة اليمين المتطرف، يأخذ مفعولا «فوريا»، ولا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وغير مرتبط بالتحقيق الثاني حول الاتهامات الموجهة لها بضلوعها في الاستفادة من «وظائف وهمية» لعدد من مساعديها في البرلمان الأوروبي، بقيمة 340 ألف يورو. وكان التحقيق في هذا الإطار أسفر عن توجيه تهمة «خيانة الأمانة» لمديرة مكتبها «كاترين جريسيه»، الأسبوع الماضي.

وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لرفع الحصانة عن مارين لوبان، حسب القائم بمنصب رئيس البرلمان ديمتريوس باباديموليس، الذي أكد اتخاذ قرار تمهيدي بهذا الشأن يوم الثلاثاء، من لجنة الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي «أعتقد أن النتيجة واضحة، الأغلبية الساحقة صوتت لصالح رفع الحصانة عنها».

وأصدر حزب «الجبهة الوطنية» المتطرف بيانا عقب هذا القرار، استنكر فيه ما أسماه «الفرق بين من يندد بالفظائع التي يقوم بها التنظيم الإسلامي المتطرف وبين من يغطي على أعمالهم الإجرامية». وكانت مارين لوبان شجبت بدورها رفع الحصانة عنها بوصف الأمر «جزءا من مؤامرة هدفها منع فوز مرشحة الشعب الفرنسي». وأضافت في تصريح لوسيلة إعلامية فرنسية يوم أمس بأن هذا القرار»سياسي محض».

يذكر أن مارين لوبان كانت رفضت في نيسان/ أبريل العام الماضي حضور جلسة استجواب الشرطة لها بشأن المزاعم الأخيرة، نافية ارتكابها لأي «مخالفة»، كما ذكرت أن عدم استجابتها لاستدعاء القضاء لها بسبب تمتعها بالحصانة البرلمانية. كما لجأت إلى استخدام هذا الحق الذي يكفله البرلمان الأوروبي لأعضائه الأسبوع الماضي، بعدما رفضت المثول أمام القضاء الفرنسي في قضية «الوظائف الوهمية» لمساعديها في البرلمان الأوروبي.

ويرجع تاريخ الاتهامات الموجهة إليها إلى كانون الأول/ ديسمبر 2015، عندما وضعت تغريدة ضمت «صورا صادمة»، ردا على تصريحات صحافي فرنسي معروف، يدعى جان جاك بوردان، الذي تحدث عن «تشابه» بين حزب الجبهة الوطنية المتطرف وتنظيم «الدولة». لكن الصور أثارت استهجانا كبيرا في فرنسا، الأمر الذي دفعها إلى سحبها من موقعها. كما اتهم والدا الصحافي الأمريكي جيمس فولي لوبان باستخدام صور ابنهما الذي تعرض للذبح على يد مسلح تنظيم «الدولة» من أجل أغراض سياسية، ووصفا ذلك بالأمر «المخزي».

وفي حال ثبتت التهم ضدها في هذا الملف، فإنها تواجه غرامة مالية تقدر بـ75 ألف يورو، وثلاث سنوات سجنا، حسب القانون الفرنسي.

ورغم هذه التحقيقات القضائية، فإن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم مارين لوبان على باقي المرشحين، وتصدرها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/إبريل، خصوصا بعد تهاوي شعبية مرشح اليمين المحافظ بسبب فضيحة الفساد المالي والوظائف الوهمية المتورط فيها، إضافة إلى تشرذم اليسار وعدم رضا الفرنسيين عن حصيلة ولاية فرانسوا أولاند.