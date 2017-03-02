﻿أنباء عن سيطرة الغويل على العاصمة الليبية

طرابلس – وكالات: تزايدت أنباء عن سيطرة قوات حكومة الانقاذ الليبية التي يقودها خليفة الغويل على العاصمة الليبية طرابلس وأعرب السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، عن قلقه من إمكانية تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ‏الحل في ليبيا يجب أن يكون عبر الحوار.‏

وغرد السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت، مساء الأربعاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «مساء ‏اليوم شاهدت رتلا مسلحا في طرابلس. قلق حول إمكانية تجدد الاشتباكات، خاصة في مناطق المدنيين. الحل في ليبيا يجب ‏أن يكون عبر الحوار»، بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي.‏

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأربعاء، تحركات مسلحة مكثفة، وذلك بعد أيام من اشتباكات بين مسلحين تابعين لحكومة «الوفاق الوطني»، المعترف بها دوليا، وآخرين تابعين لحكومة «الإنقاذ»، غير المعترف بها. وشهدت طرابلس تحركات لأرتال من سيارت مسلحة، وانتشارا لمسلحين ليس معروفا الجهة التي يتبعونها، فضلا عن قيام جرافات بوضع سواتر ترابية لإغلاق عدد من الطرق، بينها الطريق المؤدي إلى منطقة «قصور الضيافة»، التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ.

وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا سابقا، هاشم بشر، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «القوة الأمنية التي تتحرك وتتمركز في العاصمة حاليا هي تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق، وهي في حالة استنفار قصوى لمدة أربعة أيام، دعما للاستقرار، ومنع أي زعزعة للأمن، ورسالة بأن طرابلس واحدة متماسكة ودعوة للباقين للالتحاق من أجل عاصمة آمنة». ولم يصدر أي بيان أو تصريح من حكومة الوفاق بشأن تلك التحركات المسلحة.

وشهد حي «أبو سليم»، جنوبي طرابلس، الخميس الماضي، اشتباكات بين قوتين، تنتمي إحداهما إلى حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، بينما تنتمي الأخرى إلى حكومة الإنقاذ، برئاسة خليفة الغويل، وانتهت تلك الاشتباكات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد مقتل ستة أشخاص، وفق تقدير أولي لرئيس بلدية «أبو سليم»، عبد الرحمن الحامدي، في تصريح صحافي.