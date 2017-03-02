﻿مصر: تبرئة مبارك من دماء ضحايا ثورة 25 يناير

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: أسدلت محكمة النقض المصرية، أمس الخميس، الستار على قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن»، وقضت المحكمة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وبهذا الحكم يصبح مبارك غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى، بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن هي مدة العقوبة التي صدرت بحقه، بعد إدانته في قضية القصور الرئاسية.

وكانت النيابة طلبت في بداية الجلسة من المحكمة، توقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ضد مبارك، كما واجهت المحكمة الأخير بما ورد من اتهامات تلاها ممثل النيابة في أمر الإحالة، وجاء رد الرئيس الأسبق: «لم يحدث».

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، دفاع مبارك، حيث أكد أنه يعتمد في مرافعته على أمر الإحالة، التي قضت المحكمة فيها ببراءة حبيب العادلي ومساعديه، وهي الواقعة والاتهامات نفسها.

وطالب عثمان الحفناوي، محامي أسر الضحايا، المحكمة بسماع شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث.

وغاب علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن حضور الجلسة رغم صدور تصريح من المحكمة لهما بالحضور.

وعقدت الجلسة في غياب أهالي الضحايا، في وقت تجمع العشرات من مؤيدي الرئيس أمام مبنى أكاديمية الشرطة منذ صباح أمس، وفور صدور حكم البراءة توجهوا إلى مستشفى القوات المسلحة في منطقة المعادي في القاهرة، مقر إقامة مبارك بانتظار عودته للاحتفال بالحكم.