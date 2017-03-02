﻿وقف طباعة صحيفة مصرية نشرت أبياتا شعرية في نعي والد أبو تريكة

القاهرة ـ « القدس العربي» من مؤمن الكامل: أوقفت جهات أمنية مصرية طباعة جريدة « المصرية» الأسبوعية المستقلة، أمس الخميس، بسبب تخصيص غلاف الصحيفة لعزاء لاعب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، الذي توفي والده الأسبوع الفائت.

وأفردت الصحيفة غلافها للعدد الجديد الذي توقفت طباعته بمطابع دار «أخبار اليوم» الصحافية الحكومية، لأبيات شعرية تنعى والد أبو تريكة وتلمح إلى الاتهامات الموجهة للاعب بالإرهاب، كتبها مستشار الجريدة أحمد سعيد، على خلفية سوداء، ملأتها صورة اللاعب ووالدته.

وتضمنت أبيات الغلاف «ألو يا تريكة أبوك مات بس ماتجيش… كيف ياما ده لحم كتافي من خيره كده ماتجيش… ضحكوا علينا يا ضنايا وقالوا ثورة وحماها الجيش… والله يا وليدي الغلابة ما بقوا لاقيين العيش… اوعى يا نضري تيجي بيقولوا عليك إرهابي وموت عساكر الجيش… خليك يابني برا مصر إجري على رزقك وعيش… وأمانة عليك لو أخوك كلمك وقالك أمك ماتت ماتجيش».

وقال رئيس تحرير صحيفة «المصرية»، الكاتب الصحافي عبد الناصر زهيري، لـ»القدس العربي»: «سلمنا العدد لمسؤول الطباعة بالإدارة، ففوجئت بعدم توزيع الجورنال في السوق، وأبُلغت بمنع الطباعة بسبب اعتراض مشرفي الأمن في المطبعة الحكومية وطلبهم تغيير الغلاف، ولكن صممت على عدم التغيير، وبالتالي لن يوزع في السوق».

وأضاف: «نحن جريدة متوازنة ليس لنا انتماء لجماعة أو حزب، نمول ذاتيا من مجموعة من المساهمين، وتعاطفنا مع أبو تريكة وموقفه نابع من تعاطف مع مواطن قدم لبلده الكثير، وهكذا كان ثمن تعاطفنا، ونعتبر ذلك تمييزا ضد لاعب رفع اسم بلده». وأشار إلى أن «العدد كان يضم ملفا صحافيا عن غضب الأقباط بعد أحداث العريش وهجرتهم لبلدان أخرى، ولكن الغلاف هو السبب الرئيسي لوقف طباعة العدد»، لافتا إلى أن «هناك صعوبة في ملف الحريات في مصر».

وكشف رئيس تحرير الصحيفة المصرية أن وقف طباعة الصحيفة تكرر بذلك للمرة الثالثة، إذ مُنعت من الطباعة في مؤسسة «الأهرام» بسبب حوار منشور مع ابنة نائب مرشد الإخوان المعتقل، خيرت الشاطر، كذلك تم منع طباعة عدد آخر لتضمنه حوارا مع وكيل سابق لجهاز المخابرات العامة يتحدث فيه عن علاقة مصر بالسعودية.

وقال: «أوقفنا اتفاق الطباعة مع الأهرام بسبب التضييق الأمني، واتجهنا للطباعة في مؤسسة أخبار اليوم، لكن نتجه حاليا للطباعة في «المنطقة الحرة» التي لا تشهد تضييقا رقابيا على الصحف الحاصلة على تراخيص أجنبية، رغم أن صحيفتي حاصلة على ترخيص مصري من المجلس الأعلى للصحافة».