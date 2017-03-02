﻿قتل «تمساح» رميا بالحجارة يتحول إلى قضية رأي عام في تونس

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: تحولت حادثة مقتل «تمساح» إلى قضية رأي عام في تونس، فضلا عن تناولها في عدد كبير من وسائل الإعلام الدولية، حيث ندد عدد من السياسيين والنشطاء بـ»تزايد» مستوى العنف داخل المجتمع التونسي، فيما اتهم بعضهم السلطات بالتقصير في الحد من هذه المظاهر «الوحشية» في البلاد.

وكانت بلدية تونس نشرت على صفحتها في موقع «فيسبوك» صورا لتمساح تحمل آثار دماء، مشيرة إلى أن عددا من زوار حديقة «البلفيدير» وسط العاصمة، قاموا برشق تمساح بالحجارة «بطريقة وحشية» وهو ما تسبب له بنزيف حاد في الرأس أدى لاحقا لموته.

وسرعان ما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقله آلاف النشطاء. وكتب الباحث والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحناشي «استغرب أحد الأصدقاء من إقدام مجموعة من زوار حديقة البلفيدير على قتل تمساح رجما بالحجارة! وتساءل: أين كانت كل هذه الوحشية نائمة عند التونسيين الذين كان يقال عنهم إنهم شعب معتدل ومتسامح؟».

وأضاف «للأسف، عكس ما يُروج، فمجتمعنا عنيف. والعنف ممارسة نعيشها يوميا في الشارع وفي البيت والمدرسة وفي مختلف المؤسسات، لدرجة أن التونسي عندما لا يجد طرفا يمارس عليه العنف فإنه لا يتردد في الاعتداء على المُلك العام وحتى الخاص، ولا شك أن وجود عدد كبير من التونسيين في بؤر الصراع وقيامهم بأبشع العمليات يمثل دليلا آخر»، مستعرضا «الجرائم» اليومية التي تتناقلها الصحف التونسية. فيما أكدت نزيهة بالخوجة عضو جمعية «بدّل السلوك تتبدل العقلية» أن عددا من منظمات المجتمع المدني سيقومون بحركة احتجاجية في حديقة «البلفيدير» للتنديد بهذه الحادثة التي وصفتها بأنه سلوك غير حضاري، مشيرة إلى أن المسؤولية عنها يتحملها زوار الحديقة والسلطات (البلدية) التي قالت إنها تغض النظر عن المخالفات الصغيرة والتجاوزات في تطبيق القانون.

وتناقل عدد من وسائل الإعلام الدولية الخبر، حيث عنونت صحيفة «الغارديان» البريطانية: «تمساح يُرجم حتى الموت في حديقة للحيوانات في تونس». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طبيب بيطري في الحديقة قوله «لا يمكن أن تتخيل الأمور الفظيعة التي تحدث للحيوانات هنا من قبل الزوار». وأضاف «هم يتركون النفايات والأكياس البلاستيكية، ويقذفون الحجارة على الأسود وأفراس النهر!».

وتزايدت نسبة العنف خلال السنوات الأخيرة في تونس، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن حوالى 60 ألف جريمة تم ارتكابها خلال الثلث الأول من عام 2016، وتتعلق بجرائم القتل والسرقة والمخدرات والاعتداء على النساء والأطفال وغيرها.