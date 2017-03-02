﻿يوجد رئيس

في خطابه الأول أمام المجلسين، أعاد ترامب اكتشاف نفسه من جديد، ونجح مرة اخرى في مفاجأة أمريكا.

فبعد شهر صاخب في البيت الابيض، وبعد نجاحه في اثبات استعداده للنضال على المباديء وتعزيز مكانته في الجانب اليميني المستقل الذي كان يؤمن به طوال الوقت، قرر التوجه مباشرة إلى الجانب الثاني من المتراس وعرض نظرة جديدة لترامب.

من كان يصدق أن الـ «سي.ان.ان» والتايم ستمتدحان الرئيس الأمريكي الذي أعلن الحرب على وسائل الإعلام. وهنا يجب الاعتراف بأنها لم تتعامل معه باستقامة كبيرة.

وفجأة اصبحوا يتحدثون عن «ترامب الرئاسي». ايضا تشارلز كراوتهامر، المحلل المحافظ الذي انتقد ترامب باستمرار، توصل إلى استنتاج أن «هذا الخطاب هو الخطاب الافضل له بشكل مطلق».

ترامب يعرف اعماق ناخبيه، ويعرف كيفية التواصل مع قلب أمريكا. في لحظة ما توجه إلى زوجة مقاتل من «أسود البحر» وهو وليام راين أفانس، الذي قتل في عملية في اليمن (القتيل الأمريكي الأول في عهد ترامب). وامتدح زوجها المتوفى وقال إنه بطل. التصفيق الذي استمر لدقيقتين بمشاركة ترامب نفسه لم يترك عين بلا دموع في كل أمريكا. فإن جونز، محلل في الـ «سي.ان.ان» الذي قام بتأبين أمريكا بعد فوز ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، كان منفعلا من العرفان للقتيل وقال «في هذه اللحظة اصبح ترامب رئيسا». «أنا هنا كي أقدم لكم رسالة وحدة وقوة»، قال ترامب الذي كان يبدو بالأمس بعيدا عن ممثلي اليمين المتطرف في اوروبا، الذين يحاولون مقارنته بهم.

لقد قلنا ذات مرة إن معارضي ترامب ووسائل الإعلام لم يفهموه بعد. الاستطلاعات التي أجريت مباشرة بعد الخطاب أظهرت بأن ترامب نجح في اعطاء الشعب الأمريكي حقنة تفاؤل لم يحصل عليها منذ زمن طويل.

وقد أثبت ترامب للمرة الألف أنه يعرف الاحاسيس في الصالون الأمريكي أكثر من وسائل الإعلام، لهذا اختار التوجه مباشرة إلى الشعب من خلال خطاب رسمي في الكونغرس. ويمكن القول إن خطاب أول أمس قد منحه فرصة جديدة لدى منتقديه.

وهذا قد يشير إلى تغيير اللهجة على المدى البعيد (لدى وسائل الإعلام ايضا). لقد وُلد رئيس.

إسرائيل اليوم 2/3/2017