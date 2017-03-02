﻿العاهل السعودي يظهر في عدد من صور «السيلفي» أثناء جولته الآسيوية

جاكرتا ـ رويترز: وافق العاهل السعودي الملك سلمان على الظهور في عدد من الصور ومقاطع الفيديو «السيلفي» أثناء جولته الآسيوية في خروج على الطابع الرسمي للأبهة الملكية لزياراته الخارجية.

وفي الأيام الأولى من جولته التي تستمر شهرا ظهر الملك مع مسؤولين كبار في إندونيسيا وماليزيا في صور ومقاطع فيديو جرى تداولها ملايين المرات على الإنترنت.

ونشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مقطع فيديو له على فيسبوك وهو يتناول العشاء مع العاهل السعودي في القصر الرئاسي في بوجور قرب العاصمة جاكرتا.

وفي الفيديو علق الاثنان على الزيارة وهي الأولى لعاهل سعودي إلى إندونيسيا في حواي خمسة عقود ليمنحا المشاهدين نظرة خاطفة نادرة على الزيارة الرسمية.

وبينما أمسك ويدودو بما بدا أنه هاتف بكاميرا ظهر الملك سلمان وهو يمسك بأدوات مائدة ذهبية اللون قبل أن يعلق بالعربية على زيارته لإندونيسيا التي تستمر 12 يوما وهي أطول محطة في جولته الآسيوية.

وقال الملك وهو ينظر إلى الكاميرا إنه سعيد جدا بزيارته لإندونيسيا والشعب الإندونيسي بينما كان مترجم يجلس خلفه بترجمة كلماته إلى اللغة الإندونيسية.

وظهر الملك أيضا في صورة سيلفي مع الرئيسة الإندونيسية السابقة ميجاواتي سوكارنوبوتري وابنتها بوان ماهراني وهي عضو في حكومة الرئيس الحالي.

ولإندونيسيا عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وتويتر والصور السيلفي ركيزة أساسية لوسائل التواصل الاجتماعي في رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

وشوهد العاهل السعودي أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع في صورة سيلفي نشرت على تويتر مع رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق أثناء أول محطة في جولته الآسيوية.

وظهر الملك سلمان في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل رغم ندرتها ومنها صورة مع فتاة نجت من السرطان في قطر العام الماضي.

وتشمل جولة الملك سلمان أيضا بروناي والصين واليابان وجزر المالديف والأردن.