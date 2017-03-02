﻿«الدولة» يستغل سوء الأحوال الجوية لمهاجمة القوات العراقية

الموصل ـ «القدس العربي» ووكالات: شن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هجوما مضادا على القوات العراقية غرب الموصل، أمس الخميس، مستغلا أحوالاً جوية سيئة مع احتدام معركة السيطرة على آخر معقل للتنظيم في العراق، كما استخدم «غاز الكلور» ضد الجانب الشرقي المحرر من المدينة.

ودوت انفجارات وأصوات الرصاص في الأحياء الجنوبية الغربية من المدينة في الساعات الأولى من صباح أمس، وسط أنباء عن إطلاق التنظيم قذائف مورتر.

وقال ضابط كبير إن «التنظيم شن هجومه على وحدات جهاز مكافحة الإرهاب عندما تسببت العاصفة في إعاقة نظام المراقبة الجوية والرؤية».

وأوضح أن «بعض مقاتلي الدولة الإسلامية تخفوا وسط أناس نزحوا بسبب القتال للاقتراب من الجنود الذين تدربهم الولايات المتحدة».

وأكد الرائد محمد نور الدين الشمري، من جهاز مكافحة الإرهاب، أن القطعات العسكرية توقفت عن التقدم في ايمن الموصل (المحور الجنوبي) وتنفذ عمليات قصف مدفعي لمواقع المتشددين فقط.

وأضاف أن «القوات تحاصر أحياء (الدواسة والدندان والنبي شيت) وسط الموصل، وتقوم بقصف مواقع منتخبة لتنظيم داعش وأهدافه الحيوية والاستراتيجية والتكتيكية في تلك المناطق لتدمير قدراته القتالية».

وتابع أن «القوات بانتظار وصول جميع القطعات العسكرية لانطلاق الصفحة الرابعة لتحرير الجانب الأيمن للموصل، وتتضمن الهجوم على مواقع المتشددين من محاور عدة وسط تغطية لطيران التحالف، بهدف إنهاء مهمة التحرير في القريب العاجل دون تكبد الكثير من الخسائر».

في السياق، قال مصدر أمني عراقي، إن تنظيم «الدولة» شن هجمات صاروخية بـ «غاز الكلور» على الجانب الشرقي المحرر من الموصل. وبين النقيب سعدون خالد الرمضاني، من قوات الرد السريع (الداخلية) أن «داعش أطلق، صاروخي كاتيوشا من ضفاف نهر دجلة في الجانب الغربي للموصل، سقطا في حي المالية وكراج الشمال شرقي الموصل، ما أسفر عن وقوع حالات تسمم بين السكان».

وتابع: «بعد فحص نوعية مواد من بقايا الصاروخين تبين أنهما كانا يحملان غاز الكلور».

وأضاف «جرى توثيق هذه الحالات والتحليلات الخاصة بها من قبل لجنة طبية مشتركة من محافظتي (بغداد ونينوى) ورفع مجموعة تقريرية إلى وزارة الصحة العراقية بتفاصيل الأمر».

إلى ذلك، شن تنظيم «الدولة» هجوماً على قوات مشتركة تتولى تأمين مناطق شمال شرق مدينة سامراء (ذات غالبية سنية) في محافظة صلاح الدين، قبل إجبارهم على التراجع، حسب مصدر عسكري.

وقال النقيب نزار الشجيري، الضابط في الجيش العراقي، إن «عناصر تنظيم داعش هاجموا مواقع الحشد الشعبي (تابعين للحكومة) وقوات الجيش في منطقة أبو خدو شرق مدينة سامراء، باستخدام عجلات (سيارات) مصفحة وأسلحة متوسطة وقذائف صاروخية».

وبين أن «الهجوم استمر نحو ساعتين تمكنت خلاله قوات الجيش العراقي من صده وإجبار المسلحين على التراجع».

ولم يتحدث الضابط العراقي عن سقوط خسائر بشرية أو مادية في صفوف الجانبين.

وقال «الحشد الشعبي» إن قواته أحرقت إحدى السيارات المصفحة التابعة لتنظيم «الدولة»، خلال عملية التصدي للهجوم.

وأوضح في بيان أن قواته «صدت هجوماً في منطقة البو خدو، وأحرقت عجلة تابعة لداعش نوع همر وقتلت من فيها»، من دون تحديد عددهم.

وسامراء تعد إحدى المدن التي تضم مزارات شيعية هامة، ويرتادها العشرات يومياً، وتشدد السلطات العراقية الأمن فيها خوفاً من وقوع اعتداءات.

ويرى مراقبون أن «الدولة» يلجأ إلى شن هذه الهجمات في مناطق مترفقة بالعراق، لتعويض الخسائر التي يتكبدها في الموصل، بعد فقدانه قرى ومواقع مهمة، آخرها الطريق الاستراتيجي الرابط بين المدينة وتلعفر، أول أمس الأربعاء.

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم «التحالف الدولي» عن وجود ما بين 12 إلى 15 ألف مقاتل لـ«داعش» في العراق وسوريا.

وقال العقيد جون دوريان «تقديراتنا تشير إلى أن عدد مقاتلي داعش الذين يقاتلون في الموصل (شمال العراق) ما يقارب 2000 شخص ومن ضمنهم عناصر التنظيم في تلعفر(قرب الموصل)».