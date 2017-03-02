﻿مصر حريصة على استقرار لبنان والعراق

القاهرة ـ « القدس العربي» من تامر هنداوي: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، كلاً من الكاردينال اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك، والبطريرك العراقي مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس رحب بمشاركتهما في مؤتمر الحرية والمواطنة، الذي نظمه الأزهر الشريف في القاهرة، مشيداً بالحوار البناء الذي دار بين المشاركين من الديانات، والطوائف، والمذاهب المختلفة حول قضايا المواطنة، والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي.

وأضاف: «الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز أمن واستقرار لبنان والعراق وكل الدول العربية، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة بأكملها، التي تفرض بذل مزيد من الجهد لتحقيق التوافق الوطني داخل البلدان العربية، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب وصولاً للقضاء عليه بشكل كامل، وبحيث تتوفر الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة التي تتطلع إليها الشعوب العربية».

وتابع المتحدث الرسمي: «السيسي أكد على الأهمية الكبيرة لتعزيز قيم التسامح، والسلام وقبول الآخر، بما يدحض التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات الإرهاب، ويسهم في ترسيخ المواطنة والمساواة في الدول العربية والمنطقة التي شهدت تعايشاً مشتركاً لقرون طويلة في إطار الحضارة العربية». وأشاد السيسي بالدور الكبير لرجال الدين في مكافحة الفكر المتطرف، والتصدي لمحاولات النيل من وحدة النسيج الوطني، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال ونشر الوعي بالقيم السمحة للأديان».

وأشار إلى أن الضيفين أكدا سعادتهما بالوجود في مصر والمشاركة في مؤتمر الأزهر الشريف، معبرين عن تقديرهما الكبير لمصر وشعبها وقيادتها ومؤسساتها، ومشيرين إلى دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها الدؤوبة في استعادة الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية في كل أرجاء العالم العربي، كما أشادا بقوة النسيج الوطني المصري وحرص الدولة على تعزيز قيم المواطنة والمساواة والانتماء الوطني بين كافة أبناء الشعب دون تمييز.