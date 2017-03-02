﻿مهرجان القاهرة لسينما المرأة يفتتح نشاطاته غدا

القاهرة – «القدس العربي» : تبدأ غدا السبت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي العاشر لسينما المرأة في مصر برئاسة المخرجة أمل رمسيس، والذي سيمتد حتى 9 مارس/آذار الحالي، وذلك في مركز الإبداع (دار الأوبرا المصرية)، ومسرح الفلكي (الجامعة الأمريكية – وسط البلد)، ومعهد غوتة بوسط البلد.

وقالت رئيسة المهرجان إن الافتتاح سيشهد عرض فيلم «فرانسسكو سانكتيس وليلته الطويلة»، لأول مرة في العالم العربي، بعد مشاركته في المنافسة الأساسية في مهرجان كان السينمائي، بحضور المخرجة آندريا تستا وبترجمة عربية وإنكليزية.

وسوف يعرض الفيلم في قسم البرنامج الدولي الذي يحتوي على 13 فيلماً من بينها «المواسم في كينسي – أربعة بورتريهات لجون برجر» (المملكة المتحدة)، وتشمل قائمة أفلام هذا القسم العديد من الأفلام الرائعة، من بينها «جولستان – أرض الزهور» (كندا)، «ظلال المساء» (إيطاليا) «4 ملوك» (ألمانيا)، «وقفة» (فنلندا)، «البستنيو على طريقة أمي» (إسبانيا)، «طبخ جدتي» (الولايات المتحدة الأمريكية).

يشمل قسم قافلة سينما المرأة العربية واللاتينية للدورة المقبلة 8 أفلام، من بينها أفلام ناطقة باللغة العربية مثل الفيلم المصري «أسبوع ويومين»، والفيلم اللبناني «جغرافيات» أما الأفلام الناطقة باللغة الإسبانية في هذا القسم فتشمل فيلم «عاصفة» (المكسيك) الذي حاز على العديد من الجوائز في مهرجانات عالمية بالإضافة إلى «برتا لا تموت» (هندوراس)، و»ألبا» (الإكوادور).

كما خصص المهرجان قسم «نظرة على أعمال مخرجة» لهذا العام للاحتفاء بالمخرجة الفرنسیة «آنيس فاردا» رائدة أفلام «الموجة الجديدة»، ويعرض عشرة أفلام مختارة من أفلامها، هي: «شواطئ آنيس»، «الفهود السود»، «تحية للكوبيين»، «كليو من 5 إلى 7»، «أحبة على جسر مكدونالد»، «جاكو دي نونت»، «المتشردة»، «العم یانكو»، «أولیس»، و»جامعو المخلفات وأنا».

يقدم المهرجان، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسه في عام 2008، قسم أفضل أفلام في العشر سنوات، وسوف تعرض في هذا القسم مجموعة مختارة من أفضل الأفلام التي عُرضت في الدورات السابقة للمهرجان، وهي «أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها» (سوريا)، «12 لبناني غاضب» (لبنان)، «عن الشعور بالبرودة» (مصر)، «أبناء بينوشيه» (تشيلي)، «رحلة في الرحيل» (فلسطين)، «المدينة الصامتة» (هولندا)، «المهنة: صانعة أفلام وثائقية» (إيران)، «السماء الصغيرة» (الأرجنتين) و»مقاومة» (إسبانيا).

واختار المهرجان دولة سويسرا لتكون ضيف الشرف لدورة المهرجان المقبلة، وسوف يعرض في هذا القسم أربعة أفلام سويسرية هي، «أن أشبه أمي»، «كوبك»، «يوم أن سقطت الشمس»، و«حياة أخرى» كما ستقوم المخرجة السويسرية دومينيك مارغوت بإلقاء محاضرة عن الفيلم التسجيلي الشخصي.

ويعتبر هذا المهرجان هو أول مهرجان لسينما المرأة يعقد سنويا في العالم العربي، وانطلق عام 2008 باعتباره «مهرجان سينما المرأة العربية واللاتينية»، ومنذ ذلك الحين أصبح المهرجان من أهم الأنشطة الرائدة في مجال المرأة والسينما، ليس في مصر فقط وإنما أيضا في العالم العربي.

على مدار السنوات العشر السابقة نظم المهرجان عروضا لأفلامه في بلاد أخرى مثل لبنان وسوريا والأردن والمغرب وفلسطين وإسبانيا وبوليفيا والأرجنتين وكوبا وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو والمكسيك ونيكاراغوا والجزائر والسلفادور وبارغواي وألمانيا وسلوفينيا.