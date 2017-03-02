﻿نقيب محاميي العراق المقال يرفض ترك منصبه رغم تدخل قوة أمنية

بغداد ـ «القدس العربي»: في سابقة لم تشهد مثلها نقابة المحامين العراقية، وصلت قوة أمنية إلى مقرها لمطالبة النقيب المقال محمد فيصل، بقرار من المحكمة، بمغادرة المبنى وترك المنصب، وسط اعتصام المحامين، المصرين على تنفيذ قرار إبعاد النقيب الذي تمسك بالبقاء في منصبه.

وقال الأمين العام المساعد للمحامين العرب ضياء السعدي لـ«القدس العربي» إن «قرارا من محكمة الكرخ صدر قبل أيام بعدم جواز بقاء نقيب المحامين في منصبه لأكثر من دورتين انتخابية وفقا للقانون 48 لسنة 2017، ونظرا لكون النقيب الحالي يشغل منصبه للمرة الثالثة، فقد كان المفروض منه تطبيق القرار الملزم وترك منصبه ولكنه أصر على التمسك بمنصبه في سابقة لم تشهدها النقابة العريقة منذ تأسيسها عام 1933».

وأكد السعدي، وهو النقيب الأسبق للمحامين العراقيين، أن «عدم التزام النقيب المزالة صفته بحكم القانون، وتمسكه في إشغال هذا المنصب يحول النقابة إلى ملكية خاصة يتصرف بها بإرادة فردية غير منضبطة، وهو موقف يفسح المجال للسلطات الحكومية وغير الحكومية، للتدخل بالشأن النقابي مما يقوض استقلالية النقابة واعتبارها الأدبي ودورها القانوني».

وأشار إلى أن «هذه الحادثة تعطي تصورا عن كيفية تمسك بعض المسؤولين في العراق بمواقعهم ومناصبهم بكل الطرق والوسائل دون الاهتمام بالقرارات القانونية والجوانب الاعتبارية والاخلاقية، وكأن المناصب ميراث خاص بهم، وهو ما يتعارض مع مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي أقره الدستور».

وأكدت وكيلة النقيب، أحلام اللامي لـ«القدس العربي»، الخميس، أن «الهيئة الإدارية للنقابة اجتمعت وقررت تنفيذ قرار المحكمة باعتبار ترشيح النقيب باطلا بحكم محكمة، وستبدأ النقابة بإجراءات وفق قانونها، وهي تكليف الوكيل بمنصب النقيب مؤقتا لحين إجراء الانتخابات وإعلان فتح الترشيح للمنصب بعد 15 يوما».

وعبرت عن استغرابها لموقف فيصل، «الذي يتمسك بالمنصب ويرفض تنفيذ القانون ولا يعترف بدولة القانون»، منوها أن «تدخل الجهات الأمنية في الموضوع كان بناء على قرار محكمة استئناف الكرخ ولرفضه تنفيذ قرارها».

وانتشرت قوة عسكرية من قيادة عملية بغداد، حول مبنى النقابة. وقال أحد ضباط القوة لـ«القدس العربي» إنها «حضرت بناء على قرار محكمة الكرخ، لإخراج النقيب الفاقد لصفته من مبنى النقابة، والذي يصر على البقاء في منصبه وتحدي القانون».

وذكر أن «القوة تحدثت مع النقيب لمغادرة النقابة وتنفيذ قرار المحكمة ولكنه رفض ذلك بحجة الخشية من استيلاء المحامين الغاضبين المعتصمين داخل النقابة على الأوراق المهمة الخاصة بالنقابة».

وأضاف أن «القوة العسكرية لا تستطيع الطلب من المحامين المعتصمين مغادرة النقابة لأنهم داخل سور البناية ولا توجد أعمال عنف تستدعي تدخل القوة الأمنية».

وأبدى العديد من المحامين المعتصمين أسفهم للحالة التي وصلت إليها النقابة من خلال تمسك النقيب المقال بحكم القانون، بمنصبه ورفضه تنفيذ القانون، وهي حالة مرفوضة في كل النقابات والاتحادات، فكيف عندما تكون في نقابة المحامين الذين لهم دور أخلاقي ومهني في تطبيق القانون.

كما عبروا عن الأسف لحضور قوة أمنية إلى النقابة ذات التاريخ المشرف، من أجل مطالبة نقيبها بمغادرة النقابة، ورغم ذلك فهو مصر على البقاء، حاله مثل بعض الحكام الذين لديهم الاستعداد لتدمير شعوبهم وأوطانهم من أجل البقاء على كرسي الحكم.

وكشف بعض المعتصمين أن محمد فيصل يستقوي بعلاقاته السياسية ببعض الأحزاب من أجل البقاء في المنصب، في إشارة إلى ترشحه في الانتخابات البرلمانية السابقة عن كتلة «القانون» التي يرأسها نوري المالكي، علماً أن فيصل لم يستطع الحصول وقتها سوى على أصوات قليلة، بينما أشار محامون آخرون إلى أن هناك صراعا على منصب النقيب بين أكثر من جهة.

ويعتقد مراقبون أن تمسك نقيب المحامين بمنصبه وتحدي قرارات الإقالة الصادرة بحقهم من المحاكم، هي حالة تكررت في العراق مؤخراً مع العديد من المسؤولين الذين تتم إقالتهم بموجب القانون، ولكنهم يلجأون إلى القوى السياسية التي ينتمون إليها، ويستخدمون كل الطرق المشروعة وغير المشروعة للبقاء في مواقعهم، نظراً للفائدة والامتيازات الكبيرة المتحققة منها.