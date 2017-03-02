﻿اليمن: القوات الأمريكية تقصف عناصر تنظيم «القاعدة» في محافظتي أبين والبيضاء

تعز ـ «القدس العربي»: ذكرت مصادر محلية يمنية ان القوات الأمريكية نفذت صباح أمس الخميس غارات جوية ضد عناصر تنظيم القاعدة في كل من محافظتي أبين والبيضاء، جنوبي ووسط اليمن، على خلفية صدام مسلح بين عناصر التنظيم والقوات الإماراتية في محافظة أبين.

وأوضحت أن عملية القصف الأمريكي على عناصر القاعدة في محافظة أبين جاء عقب قيام عناصر التنظيم القاعدة بنصب كمين مسلح لقوات إماراتية ويمنية في منطقة موجان شرقي محافظة أبين، أعقبها مواجهات مسلحة بين الجانبين، وأن القوات الأمريكية تدخلت لإنقاذ الموقف ودعم القوات الإماراتية والقوات الحكومية اليمنية.

وأكدت أن القصف الأمريكي استهدف عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين والتي يتخذ من مناطقها النائية مقرا لممارسة نشاطه المسلح بعيدا عن السيطرة الحكومية، والذين كانوا باغتوا القوات الإماراتية واليمنية بهجوم عنيف، سقط إثره قتلى وجرحى من القوات الإماراتية واليمنية في تلك العملية المفاجئة.

وأكدت المصادر المحلية أن بارجة بحرية أمريكية قصفت عناصر القاعدة في محافظة أبين، أثناء اشتداد المواجهات المسلحة بين عناصر القاعدة والقوات الإماراتية واليمنية، فيما كانت مصادر أخرى تحدثت أيضا عن تدخل عسكري أمريكي بقوات من المارينز من البارجة الأمريكية لدحر عناصر تنظيم القاعدة وفك الحصار الذي كانت هذه العناصر فرضته على القوات الإماراتية واليمنية، والتي انسحبت من المنطقة فور فك الحصار عنها. في غضون ذلك قالت مصادر محلية أن طائرة أمريكية بدون طيار شنت غارة جوية امس الخميس، على منزل الشيخ القبلي عبدالإله الذهب، في بلدة ولد ربيع في محافظة البيضاء وسط اليمن، إثر الاشتباه بأنه من الموالين لعناصر تنظيم القاعدة. ونسب موقع (المصدر أونلاين) الاخباري المستقل، إلى شهود عيان قولهم «إن الضربة الجوية استهدفت منزل الزعيم القبلي عبدالإله الذهب في قرية الغيل في منطقة يكلا، إلا أن الضربة اخطأت المنزل دون أن يسفر القصف الجوي عن ضحايا».

وجاءت هذه الغارة الجوية الأمريكية في البيضاء، بعد نحو شهر من عملية إنزال جوي أمريكي على منطقة يكلا، حيث نفذت فيها قوات من المارينز الأمريكي عملية إنزال جوي، وقتلت عبدالرؤوف وسلطان الذهب، شقيقي عبدالإله الذهب، بالاضافة إلى أكثر من 30 قتيلا آخرين أغلبهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال.

وتزامنت هذه العملية مع قصف جوي مكثف بواسطة الطائرات الأمريكية بدون طيار، على مواقع يعتقد أنها مراكز لعناصر تنظيم القاعدة في بلدة الصومعة، غربي محافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين من المشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بالإضافة إلى قصف أمريكي آخر في مناطق أخرى في محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن)، وعلى مناطق أخرى في محافظة أبين.

ونشطت القوات الأمريكية في عملياتها العسكرية ضد المشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة في جزيرة العربي والذي يتخذ من اليمن مقرا له، وذلك منذ أن تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع العام الحالي.