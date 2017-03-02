﻿ميركل للسيسي: زيادة التعاون بعد حل أزمة مؤسساتنا السياسية في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي زارت مصر، أمس الخميس، إن مباحثاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على عمل المؤسسات السياسية الألمانية في مصر، بجانب التعاون الاقتصادي.

وقالت: «تحدثنا عن المؤسسات السياسية الألمانية التي تساهم في التعاون وتطوير المجتمع المدني، وكانت هناك صعوبات، واليوم توصلنا لإبرام بروتوكول اضافي لعمل المؤسسات السياسية في مصر، وتطرقنا لقضايا قديمة، وأتمنى أن ننهي البروتوكول قريبا في ألمانيا، وهذا يفتح لنا إمكانيات جديدة للتعاون عبر وزارات الخارجية، والتعاون التنموي، لكن بعد حل مشكلة العمل السياسي».

وأضافت ميركل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر رئاسة الجمهورية، وشهد افتتاح 3 محطات كهرباء في مصر، أن «مسألة المجتمع المدني بشكل عام سيطرت على جانب كبير من المباحثات، وأنها أكدت على سيادة القانون وتعدد المجتمع المدني لتطوير البلد».

وتابعت: «تحدثنا عن التحديات التي تواجهها مصر من إرهاب واقعي يمثل تهديدا دوليا، لكن لا بد من تعددية المجتمع المدني التي تساهم في مكافحة التطرف، ونحن نهدف لتعزيز هذا التعاون مع مصر، وكذلك في مهامها تجاه دول الجوار، ونود أن نكون شريكا في مشكلة الوضع الليبي».

وزادت: «طول الحدود بين مصر وليبيا يعني الكثير للحركات الإرهابية، والرئيس السيسي شرح لنا ذلك، من هجرة غير قانونية من ليبيا لمصر، واتفقنا على العمل المشترك لمواجهة ذلك والتعاون فيه، بمراقبة الحدود البرية والسواحل الطويلة».

وقالت: «يجب علينا دعم جهود مصر، التي استقبلت 500 ألف لاجئ سوري وآخرين من بلدان أخرى، ونعرف أن مصر في مرحلة اقتصادية محورية، والتزمت ببرنامج صندوق النقد الدولي، ويشكل ذلك تحديا للشعب المصري، في تحرير سعر العملة، وهو ما يشكل مرحلة صعبة، لكن مصر كانت شجاعة جدا في هذا السياق، وقدمنا دعما بـ 250 مليون دولار ضمن مساعدات النقد الدولي، وسنوفر مبلغا آخر بـ250 مليون دولار في 2018، ونقوم بمشاريع لتحسين هيئات المهاجرين في مصر».

ورداً على سؤال عن الدول التي تدعم الإرهاب، أشارت المستشارة الألمانية إلى «ضرورة كشف التيارات التي تمول الإرهاب. هذا تهديد مفتت لا يأتي من دول بشكل رسمي، لكن عبر فاعلين رسميين، ويجب المكافحة الدولية المشتركة للتنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، لكن ليس بالنشاط العسكري فقط».

وأوضحت أنها بحثت مع السيسي محاولة تسريع إعادة ألف مهاجر مصري غير شرعي في ألمانيا، غير الذين غادروا منهم تطوعا، والذين تم ترحيلهم رسميا. وزادت: شروط التعاون في الهجرة، هناك كثير من اللاجئين في مصر نود تحسين وضعهم، ولم نتفق على مخيمات، اتفقنا على حماية الحدود، وناقشنا طلبا مصريا للتجهيزات التقنية، حيث يجب وضع حد لمهربي البشر عبر مصر.

وأكد السيسي أن مصر لا يمكن أن تقيم مخيمات للاجئين إليها، مشيرا إلى أن هناك نحو 5 ملايين لاجئ يعيشون وسط المصريين ويأكلون معهم كأنهم مواطنون.

وأضاف أنه لا يريد استباق الأمور والحديث عن الهجرة واللاجئين، لكنه يؤكد أن هناك تنسيقا مع ألمانيا فيما يتعلق بضبط الحدود ومنع تدفق الهجرة عبر مصر وحدودها، بمزيد من السيطرة والجهود، لافتا إلى أن هناك مناقشات جارية فيما يتعلق بملف مخيمات اللاجئين في مصر.

وتابع: زيارة المستشارة الألمانية للقاهرة مهمة للغاية بعد مرحلة صعبة مرت بها مصر، إذ بدأت مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها تتطلع فيها لدعم قوي من شركائها، وفي مقدمتهم ألمانيا.

وزاد: عقدنا جلسة مشاورات بناءة ومتميزة، تناولنا فيها مختلف مجالات التعاون والشراكة، وأشيد بما تشهده العلاقات من طفرة في القطاعات، فضلا عن مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات كبرى، والتنسيق المستمر بين الجانبين على مختلف المستويات، وهو ما يعكس قوة علاقات البلدين والاحترام المتبادل والتعاون المثمر.

وأشار الرئيس المصري خلال المؤتمر إلى أنه أطلع ميركل على خطوات مصر خلال السنوات الماضية على صعيد الاستقرار السيساسي والتنمية، وترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة وإقرار دستور يحمي الحريات ويحفظ هوية مصر، وانتخاب برلمان متنوع يمثل جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى حرص مصر على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والتصدي لتداعيات الوضع الإقليمي المتأزم، واتخاذ خطوات اقتصادية جادة وشجاعة للإصلاح.

كما أشار إلى أن قمة مباحثاته مع ميركل تطرقت للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أن الأوضاع الحالية تلقي بظلالها على أمن واستقرار أوروبا نفسها، ما يستدعي تنسيق الجهود وتعزيز التعاون لإعادة الاستقرار للشرق الأوسط.

واستطرد: ناقشنا سبل الارتقاء بالتعاون في أزمة اللاجئين والتصدي لقوى الإرهاب والظلام والتطرف، التي تسعى لتعطيل التنمية، ونؤكد أن مصر تقف على خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، معربا عن تطلعه للتعاون مع ألمانيا في هذا المجال، ولأن تكون الزيارة انطلاقة جديدة للعمل المشترك، والارتقاء بالشراكة.

وردا على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان والمشاركة السياسية وانعكاس ذلك على مكافحة الإرهاب، قال السيسي: «أعرف أن كل الأصدقاء الأوروبيين يشغلهم هذا الموضوع، لازم تعرفوا اننا حريصين على حقوق الإنسان زيكم، لكن من فضلكم راجعوا المنطقة وظروفها وحالة بلادها بالكامل، وموقف الإرهاب والتطرف وعملياته ضد المدنيين وعناصر الدولة المصرية على مدى 3 سنوات».

وتابع: ما علاقة أصحاب الرأي المخالف بضرب الكنائس في مصر، لماذا يعبر البعض عن خلافهم بتمييز ديني، نحاول قدر الإمكان التوازن بين حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية، ولو تعرضتم لحجم الإرهاب والتهديدات التي تعرضت لها مصر خلال 40 شهرا وسقط جراءها مئات المصريين ضحايا، سيكون رد فعلكم قاسيا جدا على من يقوم بهذه العمليات، لكن نحاول في إطار القانون التعامل مع هذه العناصر، ونستخدم القوة ضد من يرفع السلاح فقط على مصر.

وبخصوص ملف الأزمة الليبية، رد السيسي على سؤال حول سبب فشل المفاوضات، قائلأ: جهودنا لحل الأزمة الليبية مستمرة بالتعاون مع دول الجوار والمبعوث الدولي للملف منذ 3 سنوات، ولم تفشل جهودنا المحلية، ولكن تحتاج لمزيد من الجهد للوصول لحل سياسي للأزمة، من أجل الحفاظ على الدولة الليبية موحدة دون تقسيم، واشتراك القوى السياسية في الحل، وتحجيم الجماعات المتطرفة، رافضا الإجابة عن إمكانية تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة وانعكاسات ذلك عليها.

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قال الرئيس المصري: نتوافق مع كل الجهود لحل أزمات المنطقة، بمنتهى التجرد المبني على قيم مصرية أساسها عدم التدخل في شؤون الآخرين، داعيا ما وصفها بـ»دول دعم الإرهاب» لرفع أيديها عن ذلك، واتخاذ موقف دولي موحد وحاسم تجاه ذلك.