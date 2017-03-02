﻿بعد تصوير رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا كمرحلة أولى التجوال افتراضيا في فلسطين عبر غوغل بات قريباً

رام الله – «القدس العربي»: أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين عن بدء شركة غوغل التصوير داخل المدن باستخدام ميزة التجول الافتراضي Google Street View.وتوفر هذه الخاصية لأي شخص في العالم يريد التجول بين المدن الفلسطينية افتراضياً، كما لو كان يتجول حقيقةً في شوارعها وأحيائها وحول محالها التجارية ومعالمها السياحية والأثرية والدينية.

وأوضحت الوزارة أنها عملت خلال الفترة الماضية بالتواصل مع غوغل، بهدف توفير هذه الميزة للمدن الفلسطينية على خرائطها على غرار أكثر من 60 دولة حول العالم. وأكدت أن المرحلة الأولى من التصوير شملت مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا.

وتشمل عملية التصوير الشوارع الرئيسة إضافة للمعالم السياحية والدينية داخل هذه المدن بواسطة سيارة تحمل برجاً صغيراً يحتوي على مجموعة كاميرات مثبتة بزوايا محددة تلتقط صوراً عالية الدقة تكون متداخلة نوعاً ما، يتم فيما بعد معالجتها ودمجها معاً لتنتج صورا بانورامية 360 درجة.